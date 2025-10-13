DAX24.345 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.635 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,53 +2,3%Gold4.100 +2,0%
Kurs der OSRAM

OSRAM Aktie News: OSRAM verzeichnet am Nachmittag Verluste

13.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 52,00 EUR.

OSRAM AG
52,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
6,45 EUR -0,15 EUR -2,27%
Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Um 15:41 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR ein. Mit einem Wert von 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 786 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 1,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

