OSRAM Aktie News: OSRAM verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 52,00 EUR.

Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Um 15:41 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR ein. Mit einem Wert von 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 786 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OSRAM-Aktie mit einem Kursplus von 1,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

