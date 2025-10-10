OSRAM Aktie News: OSRAM zeigt sich am Freitagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von OSRAM. Zuletzt konnte die Aktie von OSRAM zulegen und verteuerte sich in der Hamburg-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach oben. Im Hamburg-Handel gewann die Aktie um 08:53 Uhr 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. Bei 52,20 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91 OSRAM-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 11,88 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte OSRAM am 09.02.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 840,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.
