OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von OSRAM. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie wies um 11:35 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 52,00 EUR. Die OSRAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,00 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OSRAM-Aktie bisher bei 52,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,00 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 400 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 13,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat OSRAM mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

