OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 08:57 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 52,00 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR zu. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30 OSRAM-Aktien.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX