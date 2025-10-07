OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 52,00 EUR.

Mit einem Wert von 52,00 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 15:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 52,00 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.266 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte OSRAM am 09.02.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die OSRAM-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

