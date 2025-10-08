OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag ohne große Veränderung

Blick auf OSRAM-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 52,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR erreichte die OSRAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,00 EUR. Bisher wurden heute 22 OSRAM-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,54 Prozent.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

