Webinar: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel!

Ein Jahr, ein Ziel: 100 Prozent Rendite! Im exklusiven Webinar präsentierte Trading-Experte Ingmar Königshofen sein ambitioniertes Projekt Target 100 und zeigte, wie Du mit gezieltem Derivate-Handel Dein Kapital verdoppeln kannst.

Das Projekt Target 100 setzt neue Maßstäbe für ambitionierte Anleger: Innerhalb eines Jahres soll ein Startkapital von 25.000 Euro durch professionelle Derivate-Strategien verdoppelt werden. Dieses Vorhaben teilte der erfahrene Trading-Experte Ingmar Königshofen in einem einzigartigen Webinar. Du hast gelernt, wie Du von seinen Strategien profitieren und selbst auf Erfolgskurs gehen kannst.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Neben der Strategie lag der Fokus im Webinar auch auf dem Konzept des Projekts Target 100. Du hast alles über den Ablauf erfahren, die Teilnahmebedingungen und die konkreten Möglichkeiten, wie Du von dieser innovativen Herangehensweise profitieren kannst. Ziel des Projekts ist es, sowohl erfahrenen Tradern als auch Berufstätigen mit wenig Zeit ein effektives Werkzeug zur Kapitalvermehrung an die Hand zu geben. Wenn Du mehr über das Projekt Target 100 wissen oder sich direkt dafür anmelden möchtest, kommst Du hier direkt zur Website.

Dein Experte

Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.