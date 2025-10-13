OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag verlustreich

OSRAM im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte zuletzt im Hamburg-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 52,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,00 EUR aus. Bei 51,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Hamburg 53 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,92 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,54 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

OSRAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

