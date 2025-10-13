DAX24.308 +0,3%Est505.559 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,64 +2,5%Gold4.076 +1,4%
OSRAM Aktie News: OSRAM verteidigt Stellung am Mittag

13.10.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM verteidigt Stellung am Mittag

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,20 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,00 EUR aus. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 493 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,88 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

