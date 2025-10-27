OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,00 EUR.
Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 15:44 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,00 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Bei 51,80 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.260 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR ab. Mit Abgaben von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
