Fokus auf Aktienkurs

OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit roter Tendenz

30.10.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 52,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,54 Prozent Luft nach unten.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

OSRAM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen