OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von OSRAM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Hamburg-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts.

Die OSRAM-Aktie musste um 15:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im Hamburg-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,80 EUR. Bisher wurden heute 5.789 OSRAM-Aktien gehandelt.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte OSRAM am 09.02.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

