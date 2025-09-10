OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von OSRAM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im Hamburg-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,60 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.156 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 2,26 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte OSRAM am 09.02.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

