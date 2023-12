OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Montagnachmittag südwärts

ams OSRAM launches multi-LED package that boosts heart rate and blood oxygen measurements for wearables

LG TO PRESENT INNOVATIVE SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE AT CES 2024

Heute im Fokus

Sartorius und Merck prüfen Übernahme von Single Use Support. CTS steigt wohl in Bieterwettstreit um See Tickets ein. Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne.