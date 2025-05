OSRAM Aktie News: OSRAM gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel um 15:38 Uhr um 0,4 Prozent auf 50,60 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OSRAM-Aktie bisher bei 50,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,80 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.083 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Bei 46,00 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 10,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von OSRAM.

