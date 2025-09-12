OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 51,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie wies um 11:38 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 51,80 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,80 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 6.048 Aktien.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 2,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OSRAM-Aktie 11,20 Prozent sinken.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

