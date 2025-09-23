DAX23.537 -0,6%ESt505.444 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.017 -0,2%Nas22.377 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahe Vortagesniveau

25.09.25 16:11 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,00 EUR.

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 15:42 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Die OSRAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,00 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,60 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 652 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. 1,92 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

