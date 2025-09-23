OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,00 EUR.

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 15:42 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Die OSRAM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,00 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 51,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,60 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 652 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. 1,92 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

