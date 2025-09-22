OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag schwächer

OSRAM im Fokus

Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die OSRAM-Aktie. Im Hamburg-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR ab.

Um 15:41 Uhr fiel die OSRAM-Aktie. Im Hamburg-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR ab. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,60 EUR ab. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,80 EUR. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 5.656 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. 2,32 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,20 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

