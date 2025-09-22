DAX23.648 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.506 +0,3%Nas22.721 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1792 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
OSRAM im Fokus

OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag schwächer

23.09.25 16:10 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die OSRAM-Aktie. Im Hamburg-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,80 EUR -0,20 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,85 EUR 0,25 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:41 Uhr fiel die OSRAM-Aktie. Im Hamburg-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR ab. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,60 EUR ab. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,80 EUR. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 5.656 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. 2,32 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,20 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX

In eigener Sache

Übrigens: OSRAM Licht und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu OSRAM AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen