Aktienentwicklung

OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag ohne große Veränderung

15.09.25 09:29 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von OSRAM zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 51,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
4,92 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 51,80 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 51,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 1.000 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 2,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSRAM 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.02.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
29.01.2021OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
26.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
05.11.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM kaufenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.03.2021OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
23.09.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
30.07.2020OSRAM NeutralUBS AG
29.07.2020OSRAM HoldKepler Cheuvreux
29.07.2020OSRAM HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
04.05.2021OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
16.02.2021OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.09.2020OSRAM VerkaufenIndependent Research GmbH
02.09.2020OSRAM VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
30.07.2020OSRAM VerkaufenDZ BANK

