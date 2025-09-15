OSRAM Aktie News: OSRAM stabilisiert sich am Mittag

OSRAM im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von OSRAM. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 51,80 EUR.

Die OSRAM-Aktie bewegte sich um 11:41 Uhr kaum. Das Papier stand via Hamburg bei 51,80 EUR. Der Kurs der OSRAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,80 EUR zu. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,80 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98 Stück gehandelt.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OSRAM-Aktie 2,32 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Der derzeitige Kurs der OSRAM-Aktie liegt somit 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX