OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 51,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,20 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,20 EUR. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 49,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,00 EUR. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 246 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Gewinne von 3,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,16 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte OSRAM Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX