So entwickelt sich OSRAM

OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

22.09.25 16:11 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Zuletzt ging es für die OSRAM-Aktie nach unten. Im Hamburg-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OSRAM AG
51,80 EUR -0,20 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die OSRAM-Aktie musste um 15:47 Uhr im Hamburg-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 51,80 EUR. Bei 51,20 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.505 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,32 Prozent. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,20 Prozent.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.

Redaktion finanzen.net

