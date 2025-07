OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Mit einem Kurs von 51,40 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 51,40 EUR. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 51,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 51,40 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 3.996 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OSRAM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der OSRAM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

