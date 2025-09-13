DAX23.633 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände / Franziska Erdle wird am 1. ...

12.09.25 10:38 Uhr

Franziska Erdle wird am 1. Januar 2026 neue Hauptgeschäftsführerin der

ABDA (FOTO)

Berlin (ots) - Franziska Erdle (53) wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Sebastian

Wer­bung

Schmitz in der Position als Hauptgeschäftsführerin der ABDA - Bundesvereinigung

Deutscher Apothekerverbände folgen. Dr. Sebastian Schmitz beendet seine

langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für die ABDA mit Eintritt in das

Rentenalter zum 31. Dezember 2025. Mit der Position der Hauptgeschäftsführung

der ABDA ist auch die Geschäftsführung der Bundesapothekerkammer und des

Deutschen Apothekerverbandes e.V. verbunden. Bereits zum 1. Oktober 2025 wird

Wer­bung

Franziska Erdle als Mitglied der Geschäftsführung ihre Arbeit bei der ABDA

aufnehmen.

Franziska Erdle ist Juristin und hat umfangreiche Expertise in der

Verbandsarbeit. Zuletzt war sie nahezu ein Jahrzehnt Hauptgeschäftsführerin der

Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. In dieser Funktion verantwortete sie die

strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes und vertrat

die Interessen der Branche wirkungsvoll auf Bundes- und EU-Ebene.

Wer­bung

"Mit Franziska Erdle gewinnen wir eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit.

Durch ihre juristisch und politisch geprägte Expertise sowie ihre langjährige

Erfahrung in der Verbandsarbeit wird sie die ABDA gemeinsam mit unseren Gremien

und Mitarbeitenden weiter sehr erfolgreich im Gesundheitswesen positionieren",

sagt ABDA-Präsident Thomas Preis.

Auch Franziska Erdle freut sich auf ihre neue berufliche Aufgabe: "Die

Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden und dem Team der ABDA ist für mich der

Schlüssel zu einer wirksamen Interessenvertretung. Das Gesundheitswesen wandelt

sich grundlegend - und die Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle. Mein

Ziel ist es, die ABDA in dieser Transformation zukunftsfest aufzustellen und den

Apothekerinnen und Apothekern eine starke Stimme zu geben."

Über die ABDA:

Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. ist die

Spitzenorganisation der deutschen Apothekerinnen und Apotheker mit Sitz in

Berlin. Sie wurde 1950 gegründet. Mitglieder der ABDA sind alle 17

Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände.

Weitere Informationen unter http://www.abda.de

Pressekontakt:

Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de

Dr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,

u.sellerberg@abda.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6116337

OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände