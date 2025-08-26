OTS: Altamount Software GmbH / Altamount Software übernimmt die Somentec ...
Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert
Portfolio um Energie
Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group
AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec")
von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.
Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical
Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten
Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt
auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und
Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100
Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für
die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.
Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:
"Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl
das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung
mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten",
erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und
bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.
Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wir
ein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikal
spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. Die
Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung,
Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentec
unsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wir
heißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."
Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in den
Energiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, eine
starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit
unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und
Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."
Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und
fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern
aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance
(GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit,
Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft
zu stärken.
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger und
Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietet
Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- und
Energiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einem
klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke die
Energiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähige
Lösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung.
Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke deren
erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.
