OTS: Altamount Software GmbH / Altamount Software übernimmt die Somentec ...

Altamount Software übernimmt die Somentec Software GmbH und erweitert

Portfolio um Energie

Wer­bung Wer­bung

Berlin (ots) - Die Altamount Software GmbH, eine Plattform der CHAPTERS Group

AG, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH ("Somentec")

von den Stadtwerken Schwäbisch Hall unterzeichnet.

Mit der Übernahme erweitert Altamount seine Branchenabdeckung um das Vertical

Energie und positioniert sich damit strategisch in einem zukunftsrelevanten

Wachstumsmarkt. Somentec ist ein etablierter Softwareanbieter mit Schwerpunkt

Wer­bung Wer­bung

auf Abrechnungs-, Kundenmanagement- und Portallösungen für Energieversorger und

Stadtwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Langen beschäftigt rund 100

Mitarbeitende und ist seit über zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für

die Digitalisierung der Energiewirtschaft in Deutschland.

Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH:

"Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl

Wer­bung Wer­bung

das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung

mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten",

erklärt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und

bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.

Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH: "Mit Somentec gewinnen wir

ein starkes Unternehmen, das perfekt zu unserer Strategie passt, in vertikal

spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten. Die

Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen - Digitalisierung,

Dekarbonisierung und Dezentralisierung - und wir wollen gemeinsam mit Somentec

unsere Kunden dabei unterstützen, diese Chancen erfolgreich zu nutzen. Wir

heißen das Team herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise."

Timm Overmans, Head of M&A der Altamount Software GmbH: "Der Einstieg in den

Energiemarkt ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Unser Ziel ist es, eine

starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit

unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und

Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."

Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und

fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern

aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance

(GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit,

Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft

zu stärken.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH sind ein kommunaler Energieversorger und

Infrastrukturdienstleister mit Sitz in Schwäbisch Hall. Das Unternehmen bietet

Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie Telekommunikations- und

Energiedienstleistungen für private, gewerbliche und kommunale Kunden. Mit einem

klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation treiben die Stadtwerke die

Energiewende in der Region aktiv voran und investieren in zukunftsfähige

Lösungen für eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung.

Als Gesellschafterin der Somentec Software GmbH haben die Stadtwerke deren

erfolgreiche Entwicklung über viele Jahre hinweg begleitet.

Pressekontakt:

Timm Overmans

Head of M&A

mailto:timm.overmans@altamount.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178891/6104020

OTS: Altamount Software GmbH