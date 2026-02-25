OTS: Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ...

Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme von deutschem

Unternehmen Aicuris (FOTO)

CHELMSFORD, Mass. & TOKIO (ots) - Asahi Kasei wird alle Anteile des deutschen

Biopharmaunternehmens Aicuris Anti-infective Cures AG für etwa 780 Millionen

Euro erwerben. Mit dieser Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein wird, expandiert Asahi Kaseis

Spezialpharmaplattform weiter im Therapiebereich zur Behandlung schwerer

Infektionskrankheiten.

Mit dieser Übernahme verfolgt Asahi Kasei konsequent seine Strategie, eine

fokussierte, nachhaltige Spezialpharmaplattform für immungeschwächte und

medizinisch komplexe Patientengruppen aufzubauen. Schwere Infektionskrankheiten

sind ein Bereich, der strategisch an Asahi Kaseis etablierten Kernbereiche

Transplantation (Veloxis) und Nephrologie (Calliditas) angrenzt, und in dem

infektionsbedingte Komplikationen nach wie vor ein bedeutendes klinisches

Problem darstellen. Durch die Nutzung seiner etablierten kommerziellen

Infrastruktur in Transplantationszentren und bei Nephrologie-Anbietern sowie

seiner fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erwartet Asahi

Kasei, die Entwicklung und Vermarktung der Produkt-Pipeline von Aicuris zu

beschleunigen. Gleichzeitig werden die betriebliche Effizienz und die

langfristigen Erträge gesteigert.

"Diese Übernahme stärkt unsere Position in miteinander verbundenen

Therapiebereichen, darunter Autoimmunerkrankungen, Transplantationen,

Nierenerkrankungen und schwere Infektionskrankheiten. Sie erweitert unsere

Pipeline und untermauert unsere Strategie, ein weltweit führendes

Spezialpharmaunternehmen aufzubauen", erklärte Ken Shinomiya, Leiter des

Geschäftsbereichs Healthcare von Asahi Kasei. "Angesichts der strategischen

Ausrichtung und der Möglichkeit, in einem Bereich zu expandieren, in dem wir

bereits etabliert sind, haben wir entschieden gehandelt, um unsere langfristigen

Wachstumsziele voranzutreiben. Diese Transaktion steht im Einklang mit unseren

Investitionsplänen und unterstützt unser Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen

Nettoumsatz von 300 Milliarden Yen im Bereich Pharmazeutika mit einer operativen

Marge von 15% oder mehr zu erzielen." Im Einklang mit dieser strategischen

Ausrichtung erweitert Aicuris Asahi Kaseis bestehendes Behandlungsportfolio im

Bereich Infektionskrankheiten um drei Produkte:

Pritelivir stellt einen bedeutenden kurzfristigen Wachstumstreiber dar und wird

derzeit für die Behandlung von HSV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten

evaluiert. Diese Patienten werden häufig in Transplantationszentren und

spezialisierten Krankenhäusern behandelt, mit denen Asahi Kasei etablierte

Geschäftsbeziehungen unterhält. Diese Ausrichtung ermöglicht einen effizienten

Marktzugang und eine gezielte Akzeptanz innerhalb einer definierten

Patientengruppe AIC468 befindet sich in der Entwicklung zur Behandlung von

BK-Virus (BKV)-Infektionen bei Empfängern von Nierentransplantaten. Dies steht

in direktem Zusammenhang mit dem Transplantationsgeschäft und dem Netzwerk für

Nierenerkrankungen von Asahi Kasei. BKV ist nach wie vor eine bedeutende

Komplikation nach Transplantationen, für die es nur wenige zugelassene

Behandlungsmöglichkeiten gibt. Durch die Nutzung seiner etablierten klinischen,

regulatorischen und kommerziellen Kompetenzen ist Asahi Kasei in der Lage, die

Entwicklung und Vermarktung effizient voranzutreiben.

Das Portfolio verbessert auch das Finanzprofil von Asahi Kasei, indem es

sofortige Lizenzgebühren aus Prevymis® mit kurzfristigen Erträgen aus Pritelivir

kombiniert, für das die Genehmigung im Geschäftsjahr 2026 angestrebt wird.

Zusammen mit dem längerfristigen Potenzial von AIC468 bietet diese Akquisition

ein vielschichtiges Wachstumsprofil, das die Nachhaltigkeit der Einnahmen und

die Margenausweitung im Laufe der Zeit unterstützt. Diese Akquisition ist Teil

einer Reihe strategischer Investitionen und Portfolioveränderungen von Asahi

Kasei. Das Unternehmen hat den Pharmageschäftsbereich im Rahmen seines aktuellen

mittelfristigen Managementplans "Trailblaze Together" als wichtigen

Wachstumstreiber positioniert. Durch Strukturreformen und disziplinierte

Investitionen optimiert Asahi Kasei sein Portfolio und beschleunigt den Übergang

zu einer kapitaleffizienteren Unternehmensstruktur.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf

der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit

Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung

seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden

Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit

trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen

drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die

Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.asahi-kasei.com.

