OTS: Bankenfachverband e.V. / Kreditbanken: Schwache Kfz-Nachfrage bremst ...

Kreditbanken: Schwache Kfz-Nachfrage bremst Kreditneugeschäft /

Investitionszurückhaltung belastet Wirtschaft

Berlin (ots) - Die Kreditbanken haben im ersten Halbjahr 2025 ein stabiles

Kreditneugeschäft in Höhe von 66,7 Milliarden Euro erzielt (+0,3 Prozent

gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Während die Konsumfinanzierung erneut wachsen

konnte, sorgte die Investitionszurückhaltung der Unternehmen für einen

deutlichen Rückgang im Geschäft mit Investitionsfinanzierungen. Besonders

betroffen war das Kfz-Geschäft.

"Die Kreditbanken sind ein Seismograph für die wirtschaftliche Lage. Unsere

Zahlen zeigen: Konsumenten bewegen sich mit der Finanzierung ihrer Anschaffungen

leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Unternehmen hingegen halten sich

bei Investitionen zurück. Das ist ein weiteres Warnsignal für den Standort

Deutschland", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.

Mehr Konsum-, weniger Investitionskredite

Das Neugeschäft der Kfz-Kredite an Privatpersonen und Unternehmen belief sich im

ersten Halbjahr 2025 auf 11,9 Milliarden Euro und lag damit 1,3 Prozent unter

dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt haben die Kreditbanken rund 786.000 Fahrzeuge

per Kredit und Leasing finanziert - ein Minus von 3,6 Prozent. Zum Vergleich:

Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im selben Zeitraum bundesweit 8,2 Prozent

weniger Kfz neu zugelassen.

In der Konsumfinanzierung belief sich das Neugeschäft auf insgesamt 30,0

Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 4,2 Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum entspricht. Die Finanzierung von Pkw entwickelte sich in

diesem Segment stabil und legte leicht um 1,1 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro

zu. Besonders stark wuchs das Geschäft mit Internet-Krediten: Mit einem Volumen

von 9,6 Milliarden Euro erzielte es ein Plus von 17,5 Prozent gegenüber dem

Vorjahreshalbjahr.

Deutlich schwächer war die Entwicklung in der Investitionsfinanzierung. Das

Kreditneugeschäft belief sich hier auf 5,2 Milliarden Euro - ein Rückgang um 6,6

Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Vor allem die Finanzierung von

Firmenfahrzeugen ging deutlich zurück: Sie sank um 9,2 Prozent auf 2,6

Milliarden Euro.

