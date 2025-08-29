OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann in den ersten sechs Monaten 2025 ...

Bertelsmann in den ersten sechs Monaten 2025 mit soliden Ergebnissen

und strategischen Meilensteinen, positiver Gesamtjahresausblick (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Umsatzanstieg auf 9,1 Mrd. Euro trotz schwieriger Rahmenbedingungen

- Operating EBITDA adjusted mit 1,25 Mrd. Euro auf hohem Vorjahresniveau

- Weitere Internationalisierung: Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts steigt auf

74 Prozent; Nordamerika mit rund 30 Prozent größter Einzelmarkt

- Fortschritte bei der Strategieumsetzung: Ankündigung Kauf Sky Deutschland,

Verkauf RTL Nederland, Einstieg von Arvato in wachstumsstarke

US-Fashion-Logistik

- Investitionen von rund 1 Mrd. Euro im ersten Halbjahr

- Ausblick Gesamtjahr: Umsatz- und Ergebnisanstieg, Konzernergebnis von rund 1,5

Mrd. Euro erwartet

Bertelsmann verzeichnete ein solides erstes Halbjahr 2025 und geht von einem

insgesamt positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus. Der Umsatz des

internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens lag mit 9,1

Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahres. Das operative Ergebnis (Operating EBITDA

adjusted) blieb mit 1,25 Mrd. Euro auf dem hohen Niveau des Vorjahres stabil.

Das Konzernergebnis von 201 Mio. Euro lag im Wesentlichen aufgrund von

Neubewertungen von Beteiligungen, insbesondere durch Währungseffekte, stark

unter dem Wert des Vorjahres. Die wirtschaftlichen Investitionen beliefen sich

auf rund 1 Mrd. Euro.

Der Konzernumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 9,1 Mrd.

Euro (H1 2024: 9,0 Mrd. Euro). Das organische Umsatzwachstum betrug 1,1 Prozent.

Die Umsätze der RTL Streaminggeschäfte, der Arvato Group, der Bertelsmann

Education Group und Bertelsmann Investments stiegen organisch deutlich an. Der

Umsatzanteil der Geschäfte von Bertelsmann außerhalb Deutschlands erhöhte sich

auf 74 Prozent.

Das Operating EBITDA adjusted lag bei 1.249 Mio. Euro (H1 2024: 1.249 Mio.

Euro). Es blieb trotz negativer Währungseffekte von 28 Mio. Euro auf dem hohen

Vorjahresniveau stabil.

Das Konzernergebnis lag bei 201 Mio. Euro (H1 2024: 416 Mio. Euro) und somit

unter dem Wert des Vorjahres. Grund hierfür waren vor allem Neubewertungen im

Beteiligungsportfolio von Bertelsmann, die insbesondere auf negative

Währungseffekte von 144 Mio. Euro zurückzuführen sind. Der Gewinn aus dem

Verkauf von RTL Nederland wurde im Juli verbucht.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Wir blicken trotz

schwieriger Rahmenbedingungen auf eine solide Performance im ersten Halbjahr

2025. Gleichzeitig freuen wir uns über weitere Meilensteine bei der Umsetzung

unserer Strategie, insbesondere der angekündigte Kauf von Sky Deutschland, der

Verkauf von RTL Nederland und der Einstieg in das US-Fashion-Logistikgeschäft.

Die Internationalisierung von Bertelsmann schreitet weiter voran - der

Umsatzanteil unserer Auslandsgeschäfte stieg auf 74 Prozent. Nordamerika ist mit

rund 30 Prozent der größte Einzelmarkt. Wir investieren weiter in Künstliche

Intelligenz und haben mehrere Partnerschaften mit führenden KI Unternehmen

geschlossen. Wir sehen in allen unseren Geschäften großes Potenzial für Wachstum

und Effizienz durch KI."

Bei seinen fünf Wachstumsprioritäten hat Bertelsmann im ersten Halbjahr weitere

Fortschritte erzielt:

Nationale Media-Champions

Die RTL Group verzeichnete einen dynamischen Zuwachs ihrer Streaming-Dienste

RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich. Die Gesamtzahl der

zahlenden Abonnent:innen stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen (H1 2024: 6,3

Millionen); der Streaming-Umsatz kletterte um 27,0 Prozent auf 235 Mio. EUR (H1

2024: 185 Mio. EUR). RTL Deutschland und die Deutsche Telekom verlängerten ihre

Partnerschaft bis mindestens 2030. Mit der angekündigten Übernahme von Sky

Deutschland (DACH), die unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die

Wettbewerbsbehörden steht, stärkt RTL Deutschland sein Streaming-Angebot im

Wettbewerb mit den globalen Streaming-Plattformen und wird mit in Summe rund

11,5 Mio. Abonnent:innen der drittgrößte Anbieter im deutschen Streaming-Markt.

Der Verkauf von RTL Nederland an DPG Media wurde im Juni von der

niederländischen Wettbewerbsbehörde genehmigt und im Juli abgeschlossen.

Globale Inhalte

Die RTL-Group-Tochter Fremantle baute die Entwicklung eigener Formate weiter

aus, etwa durch einen First-Look-Deal mit dem Produktionsunternehmen von Emma

Stone, den Aufbau von Fremantle Sport und den Start des neuen KI-Labels Imaginae

Studios. Penguin Random House verzeichnete Erfolge mit Neuerscheinungen wie "The

Let Them Theory" von Mel Robbins und übernahm den britischen Verlag und Anbieter

personalisierter Geschenkbücher Wonderbly. BMG erneuerte sein Branding, bündelte

seine Sync- und Produktionsmusikgeschäfte und setzte mehrere KI-Projekte um,

unter anderem im Marketing.

Globale Dienstleistungen

Mit der Übernahme des Logistik-Anbieters Carbel LLC stieg Arvato in die

US-amerikanische Fashion-Logistik ein und baute das Geschäft weiter aus. Riverty

führte sein Ratenzahlungsprodukt Flex in den Niederlanden und in Deutschland ein

und schloss eine Partnerschaft mit dem Sprach-KI-Spezialisten Parloa. Arvato

Systems stärkte seine Marktposition im Bereich Versicherungen und

Dienstleistungen, erweiterte die TI-Gateway-Nutzung in Westfalen-Lippe und

investierte in Data & AI, Cloud, Cyber Security und Managed Services.

Bertelsmann Marketing Services richtete die DeutschlandCard als

Commerce-Media-Plattform für personalisiertes Direct-to-Consumer-Marketing neu

aus.

Bildung

Afya, die brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und

Weiterbildung, steigerte die Anzahl der Medizinstudierenden weiter. Relias baute

sein Weiterbildungsangebot sowie seine Personal- und

Compliance-Management-Lösungen im Gesundheitswesen in den USA und in Deutschland

weiter aus. Die Alliant International University steigerte die Anzahl der

Studierenden vor allem in den Bereichen mentale Gesundheit und

Gesundheitswissenschaften.

Beteiligungen

Zum 30. Juni 2025 hielt Bertelsmann Investments (BI) weltweit 316 Beteiligungen,

nach 17 Neu- und 14 Folgeinvestitionen im Berichtszeitraum. Bertelsmann India

Investments (BII) investierte u. a. in CureBay, eine technologiebasierte

Plattform für die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten Indiens, und

tätigte mehrere Folgeinvestitionen, darunter in Skeps, ein Unternehmen für die

Vermittlung von Krediten in Indien. Im Juni gab BI bekannt, seinen in New York

ansässigen Fonds Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) für einen

breiteren Investorenkreis zu öffnen. Im Bereich Next weitete das

Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike seine Geschäftstätigkeit erneut deutlich aus.

BI gründete die Pharma-Tech-Holding Cormeo und übernahm das

Pharma-Tech-Unternehmen Docuvera, spezialisiert auf KI-gestützte strukturierte

Inhaltserstellung.

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Für das Gesamtjahr geht

Bertelsmann weiterhin von einem positiven Geschäftsverlauf aus. Wir rechnen mit

einem Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis sowie einem Konzernergebnis

von rund 1,5 Milliarden Euro."

Thomas Rabe weiter: "Seit 2021 haben wir bereits 6,2 Milliarden Euro in unser

Boost-Programm investiert. Allein in den vergangenen sechs Monaten 800 Millionen

Euro. Wie angekündigt, werden wir von 2021 bis Ende 2026 voraussichtlich

insgesamt rund 8 Milliarden Euro investieren, als Grundlage für künftiges

Wachstum und zur weiteren Diversifizierung unseres Geschäftsportfolios."

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern. http://www.bertelsmann.de

