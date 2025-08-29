OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann in den ersten sechs Monaten 2025 ...
Bertelsmann in den ersten sechs Monaten 2025 mit soliden Ergebnissen
und strategischen Meilensteinen, positiver Gesamtjahresausblick (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatzanstieg auf 9,1 Mrd. Euro trotz schwieriger Rahmenbedingungen
- Operating EBITDA adjusted mit 1,25 Mrd. Euro auf hohem Vorjahresniveau
- Weitere Internationalisierung: Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts steigt auf
74 Prozent; Nordamerika mit rund 30 Prozent größter Einzelmarkt
- Fortschritte bei der Strategieumsetzung: Ankündigung Kauf Sky Deutschland,
Verkauf RTL Nederland, Einstieg von Arvato in wachstumsstarke
US-Fashion-Logistik
- Investitionen von rund 1 Mrd. Euro im ersten Halbjahr
- Ausblick Gesamtjahr: Umsatz- und Ergebnisanstieg, Konzernergebnis von rund 1,5
Mrd. Euro erwartet
Bertelsmann verzeichnete ein solides erstes Halbjahr 2025 und geht von einem
insgesamt positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus. Der Umsatz des
internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens lag mit 9,1
Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahres. Das operative Ergebnis (Operating EBITDA
adjusted) blieb mit 1,25 Mrd. Euro auf dem hohen Niveau des Vorjahres stabil.
Das Konzernergebnis von 201 Mio. Euro lag im Wesentlichen aufgrund von
Neubewertungen von Beteiligungen, insbesondere durch Währungseffekte, stark
unter dem Wert des Vorjahres. Die wirtschaftlichen Investitionen beliefen sich
auf rund 1 Mrd. Euro.
Der Konzernumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 9,1 Mrd.
Euro (H1 2024: 9,0 Mrd. Euro). Das organische Umsatzwachstum betrug 1,1 Prozent.
Die Umsätze der RTL Streaminggeschäfte, der Arvato Group, der Bertelsmann
Education Group und Bertelsmann Investments stiegen organisch deutlich an. Der
Umsatzanteil der Geschäfte von Bertelsmann außerhalb Deutschlands erhöhte sich
auf 74 Prozent.
Das Operating EBITDA adjusted lag bei 1.249 Mio. Euro (H1 2024: 1.249 Mio.
Euro). Es blieb trotz negativer Währungseffekte von 28 Mio. Euro auf dem hohen
Vorjahresniveau stabil.
Das Konzernergebnis lag bei 201 Mio. Euro (H1 2024: 416 Mio. Euro) und somit
unter dem Wert des Vorjahres. Grund hierfür waren vor allem Neubewertungen im
Beteiligungsportfolio von Bertelsmann, die insbesondere auf negative
Währungseffekte von 144 Mio. Euro zurückzuführen sind. Der Gewinn aus dem
Verkauf von RTL Nederland wurde im Juli verbucht.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Wir blicken trotz
schwieriger Rahmenbedingungen auf eine solide Performance im ersten Halbjahr
2025. Gleichzeitig freuen wir uns über weitere Meilensteine bei der Umsetzung
unserer Strategie, insbesondere der angekündigte Kauf von Sky Deutschland, der
Verkauf von RTL Nederland und der Einstieg in das US-Fashion-Logistikgeschäft.
Die Internationalisierung von Bertelsmann schreitet weiter voran - der
Umsatzanteil unserer Auslandsgeschäfte stieg auf 74 Prozent. Nordamerika ist mit
rund 30 Prozent der größte Einzelmarkt. Wir investieren weiter in Künstliche
Intelligenz und haben mehrere Partnerschaften mit führenden KI Unternehmen
geschlossen. Wir sehen in allen unseren Geschäften großes Potenzial für Wachstum
und Effizienz durch KI."
Bei seinen fünf Wachstumsprioritäten hat Bertelsmann im ersten Halbjahr weitere
Fortschritte erzielt:
Nationale Media-Champions
Die RTL Group verzeichnete einen dynamischen Zuwachs ihrer Streaming-Dienste
RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich. Die Gesamtzahl der
zahlenden Abonnent:innen stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen (H1 2024: 6,3
Millionen); der Streaming-Umsatz kletterte um 27,0 Prozent auf 235 Mio. EUR (H1
2024: 185 Mio. EUR). RTL Deutschland und die Deutsche Telekom verlängerten ihre
Partnerschaft bis mindestens 2030. Mit der angekündigten Übernahme von Sky
Deutschland (DACH), die unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
Wettbewerbsbehörden steht, stärkt RTL Deutschland sein Streaming-Angebot im
Wettbewerb mit den globalen Streaming-Plattformen und wird mit in Summe rund
11,5 Mio. Abonnent:innen der drittgrößte Anbieter im deutschen Streaming-Markt.
Der Verkauf von RTL Nederland an DPG Media wurde im Juni von der
niederländischen Wettbewerbsbehörde genehmigt und im Juli abgeschlossen.
Globale Inhalte
Die RTL-Group-Tochter Fremantle baute die Entwicklung eigener Formate weiter
aus, etwa durch einen First-Look-Deal mit dem Produktionsunternehmen von Emma
Stone, den Aufbau von Fremantle Sport und den Start des neuen KI-Labels Imaginae
Studios. Penguin Random House verzeichnete Erfolge mit Neuerscheinungen wie "The
Let Them Theory" von Mel Robbins und übernahm den britischen Verlag und Anbieter
personalisierter Geschenkbücher Wonderbly. BMG erneuerte sein Branding, bündelte
seine Sync- und Produktionsmusikgeschäfte und setzte mehrere KI-Projekte um,
unter anderem im Marketing.
Globale Dienstleistungen
Mit der Übernahme des Logistik-Anbieters Carbel LLC stieg Arvato in die
US-amerikanische Fashion-Logistik ein und baute das Geschäft weiter aus. Riverty
führte sein Ratenzahlungsprodukt Flex in den Niederlanden und in Deutschland ein
und schloss eine Partnerschaft mit dem Sprach-KI-Spezialisten Parloa. Arvato
Systems stärkte seine Marktposition im Bereich Versicherungen und
Dienstleistungen, erweiterte die TI-Gateway-Nutzung in Westfalen-Lippe und
investierte in Data & AI, Cloud, Cyber Security und Managed Services.
Bertelsmann Marketing Services richtete die DeutschlandCard als
Commerce-Media-Plattform für personalisiertes Direct-to-Consumer-Marketing neu
aus.
Bildung
Afya, die brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und
Weiterbildung, steigerte die Anzahl der Medizinstudierenden weiter. Relias baute
sein Weiterbildungsangebot sowie seine Personal- und
Compliance-Management-Lösungen im Gesundheitswesen in den USA und in Deutschland
weiter aus. Die Alliant International University steigerte die Anzahl der
Studierenden vor allem in den Bereichen mentale Gesundheit und
Gesundheitswissenschaften.
Beteiligungen
Zum 30. Juni 2025 hielt Bertelsmann Investments (BI) weltweit 316 Beteiligungen,
nach 17 Neu- und 14 Folgeinvestitionen im Berichtszeitraum. Bertelsmann India
Investments (BII) investierte u. a. in CureBay, eine technologiebasierte
Plattform für die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten Indiens, und
tätigte mehrere Folgeinvestitionen, darunter in Skeps, ein Unternehmen für die
Vermittlung von Krediten in Indien. Im Juni gab BI bekannt, seinen in New York
ansässigen Fonds Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) für einen
breiteren Investorenkreis zu öffnen. Im Bereich Next weitete das
Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike seine Geschäftstätigkeit erneut deutlich aus.
BI gründete die Pharma-Tech-Holding Cormeo und übernahm das
Pharma-Tech-Unternehmen Docuvera, spezialisiert auf KI-gestützte strukturierte
Inhaltserstellung.
Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Für das Gesamtjahr geht
Bertelsmann weiterhin von einem positiven Geschäftsverlauf aus. Wir rechnen mit
einem Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis sowie einem Konzernergebnis
von rund 1,5 Milliarden Euro."
Thomas Rabe weiter: "Seit 2021 haben wir bereits 6,2 Milliarden Euro in unser
Boost-Programm investiert. Allein in den vergangenen sechs Monaten 800 Millionen
Euro. Wie angekündigt, werden wir von 2021 bis Ende 2026 voraussichtlich
insgesamt rund 8 Milliarden Euro investieren, als Grundlage für künftiges
Wachstum und zur weiteren Diversifizierung unseres Geschäftsportfolios."
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern. http://www.bertelsmann.de
