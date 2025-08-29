OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments verzeichnet ...

Bertelsmann Investments verzeichnet organisches Wachstum von 18,1

Prozent nach ersten sechs Monaten 2025 (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Umsatz von 280 Mio. Euro

- Operating EBITDA adjusted von 43 Mio. Euro

- 31 Neu- und Folgeinvestitionen im ersten Halbjahr

- Aktuell 316 aktive Beteiligungen weltweit

- AppLike: 29 Prozent organisches Wachstum

- Gründung des Pharma-Tech-Dachunternehmens cormeo

- Carsten Coesfeld: "Wir bauen Bertelsmann Next konsequent weiter aus und

stärken unsere Position in attraktiven Zukunftsmärkten."

Bertelsmann Investments (BI) tätigte in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2025 über seinen Venture-Capital-Arm 17 Neuinvestitionen und 14

Folgeinvestitionen in innovative Unternehmen und Fonds. Zum Stichtag 30. Juni

2025 bestand das aktive Portfolio weltweit aus 316 Beteiligungen. Insgesamt

investierte BI seit dem Start seiner Venture-Capital-Aktivitäten im Jahr 2006

rund 2,0 Mrd. Euro in Unternehmen und Fonds, während die Rückflüsse im gleichen

Zeitraum bei etwa 1,5 Mrd. Euro lagen.

Der Umsatz von BI, der im Wesentlichen aus den Geschäftsaktivitäten des

Wachstumsbereichs Bertelsmann Next resultiert, betrug im ersten Halbjahr 2025

rund 280 Mio. Euro (H1 2024: 300 Mio. Euro). Das organische Wachstum lag bei

18,1 Prozent und wurde insbesondere durch das Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike

getragen. Das Operating EBITDA adjusted erhöhte sich deutlich auf 43 Mio. Euro

(H1 2024: 30 Millionen Euro).

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagte: "Wir bauen Bertelsmann

Next konsequent weiter aus und stärken unsere Position in attraktiven

Zukunftsmärkten wie Mobile Ad Tech, HR Tech und Pharma Tech. Besonders freut

mich die Gründung von cormeo, unserem neuen Pharma-Tech-Dachunternehmen, das

künftig unsere Beteiligungen Extedo, Rote Liste, Docuvera und medicines.ie

bündelt. Damit schaffen wir eine starke Plattform für weiteres Wachstum in einem

hochrelevanten Markt."

Coesfeld weiter: "Auch unser Mobile-Ad-Tech-Unternehmen AppLike entwickelt sich

weiter sehr dynamisch und hat erneut ein kräftiges organisches Wachstum erzielt.

Mit der Übernahme der E-Learning-Plattform Vocanto bauen wir zudem unser

HR-Tech-Portfolio strategisch aus."

Im Wachstumsfeld Pharma Tech wurden im Berichtszeitraum die vollständige

Übernahme von Docuvera sowie die Mehrheitsbeteiligung an medicines.ie

abgeschlossen. Zusammen mit den Unternehmen Rote Liste und Extedo werden diese

Beteiligungen unter der neuen Marke cormeo geführt.

Im HR-Tech-Bereich erweiterte Embrace durch die Übernahme der

E-Learning-Plattform Vocanto sein Portfolio. AppLike verzeichnete durch den

weiteren Ausbau seiner internationalen Geschäfte ein starkes organisches

Wachstum von 29 Prozent.

Auch die internationalen Venture-Capital-Aktivitäten von BI entwickelten sich

dynamisch:

Bertelsmann India Investments (BII): Neuinvestitionen in Wiom

(Telekommunikation) sowie in Curebay (Health Tech) in zweistelliger

Millionenhöhe; Folgeinvestition in Scimplify (B2B-Spezialchemieplattform).

Bertelsmann Asia Investments (BAI): Neuinvestition in KUN, ein

Fintech-Unternehmen mit Fokus auf internationale Stablecoin-basierte

Zahlungsdienstleistungen.

Bertelsmann Healthcare Investments: Folgeinvestitionen u. a. in Paytient

(gesundheitsbezogene Zahlungs- und Finanzierungslösungen, USA).

Darüber hinaus gab BI im Juni die Öffnung seines in New York ansässigen Fonds

Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) für einen breiteren Investorenkreis

bekannt.

Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagte: "Unsere Ergebnisse im

ersten Halbjahr 2025 zeigen die Stärke unseres diversifizierten Portfolios. Seit

dem Start unserer Venture-Capital-Aktivitäten 2006 haben wir weltweit rund 2,0

Milliarden Euro investiert und dabei bereits Rückflüsse von rund 1,5 Milliarden

Euro erzielt. Zugleich treiben wir mit Bertelsmann Next die Entwicklung neuer

Wachstumsfelder systematisch voran und haben mit den jüngsten Akquisitionen im

Pharma- und HR-Tech-Bereich wichtige Weichen für die Zukunft gestellt."

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten

von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der

Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),

Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie

ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien,

Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die

unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran,

insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und

Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von

Bertelsmann Investments wurden bisher rund 2,0 Milliarden Euro in rund 500

innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über

sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.

