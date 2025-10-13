OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und DekaBank erweitern ...

Boerse Stuttgart Digital und DekaBank erweitern Partnerschaft beim

Kryptohandel

Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/),

Europas führender Krypto-Infrastrukturanbieter, ist der Partner der DekaBank

beim Aufbau eines Kryptoangebots für Retailkunden der Sparkassen. Im Rahmen der

Partnerschaft gewährleistet Boerse Stuttgart Digital mit ihrer institutionellen

Brokerage-Lösung, dass die DekaBank zuverlässig mit Liquidität in Form von

Kryptowerten versorgt wird. Die DekaBank nutzt ihre bereits für das

institutionelle Geschäft etablierte Krypto-Infrastruktur und baut diese für das

Retailsegment aus. Das Deka-Angebot umfasst die komplette Wertschöpfungskette

vom Handel über die Verwahrung bis hin zum Frontend und soll im nächsten Jahr

starten.

Boerse Stuttgart Digital trägt einen wichtigen Teil dazu bei, dass die DekaBank

ein hochliquides Angebot an Kryptowerten zur Verfügung stellen kann. "Wir freuen

uns, als Partner der DekaBank ein Kryptoangebot für die Sparkassen im

Retailsegment zu ermöglichen. Boerse Stuttgart Digital ist Europas führender

Anbieter von Kryptoinfrastruktur und steht für Werte, die auch für die DekaBank

besonders wichtig sind: Vertrauen, Integrität, Professionalität. Führende

Finanzinstitutionen, die ihren Kunden einfachen und sicheren Zugang zu

Kryptowährungen bieten wollen, vertrauen uns - in Deutschland und ganz Europa",

sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

"Mit unserer hauseigenen Infrastruktur sichern wir den größtmöglichen Teil der

Wertschöpfungskette innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und machen die

Integration des Angebots für Sparkassen so einfach wie möglich. Wir arbeiten mit

Boerse Stuttgart Digital bereits erfolgreich beim Kryptoangebot für

institutionelle Kunden zusammen, und wollen ihre Services nun auch beim Aufbau

eines Angebots für das Retailsegment nutzen", sagt Marion Spielmann, COO

Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle der DekaBank.

Bereits seit 2024 ist Boerse Stuttgart Digital Infrastrukturpartner der DekaBank

im Handel mit Kryptowährungen für deren institutionelle Kunden. Jetzt wird die

Partnerschaft auf das im Auftrag der Sparkassen entwickelte, beratungsfreie

Angebot der DekaBank für Selbstentscheiderinnen und Selbstentscheider

ausgeweitet.

