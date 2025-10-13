DAX24.315 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,71 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an

13.10.25 12:07 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat die islamistische Terrororganisation Hamas die Fortsetzung ihres Kampfes gegen Israel angekündigt. Die Frage der palästinensischen Häftlinge werde für das palästinensische Volk und seinen Widerstand weiterhin höchste Priorität haben, hieß es in einer Mitteilung der Hamas.

"Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit ist und die Besatzung von unserem Land und unseren heiligen Stätten entfernt ist", schrieb die Hamas weiter.

Im Gegenzug für 48 Geiseln - 20 von ihnen sind noch am Leben - muss Israel laut Vereinbarung fast 2.000 palästinensische Häftlinge freilassen. Auch danach verbleiben aber weiterhin Tausende von Palästinensern inhaftiert in israelischen Gefängnissen.

Die Terrororganisation Hamas lehnt die von der internationalen Gemeinschaft für die Region angestrebte Zweistaatenlösung - ein unabhängiger Staat Palästina, der friedlich Seite an Seite Israels lebt - strikt ab. Die Hamas will stattdessen Israel zerstören und auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina einen islamischen Staat einrichten./le/DP/jha