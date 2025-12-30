OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group mit Rekordjahr 2025
Stuttgart (ots) - In einem äußerst dynamischen Marktumfeld hat die Boerse
Stuttgart Group 2025 wie im Vorjahr einen neuen Ertragsrekord erzielt. Sie war
in allen strategischen Geschäftsfeldern sehr erfolgreich und hat ihren Weg des
strukturellen Wachstums fortgesetzt. Wesentliche Kennzahlen im Kapitalmarkt- und
Digitalgeschäft der sechstgrößten Börsengruppe in Europa entwickelten sich sehr
positiv.
"Im Kapitalmarktgeschäft konnten unsere Börsen in Deutschland, Schweden und der
Schweiz das Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent steigern.
Dabei erreichten die schwedische NGM und die schweizerische BX Swiss wie schon
im Vorjahr neue Rekordwerte. An der NGM gab es zudem 19 neue Listings von
Wachstumsunternehmen. Unser Broker EUWAX AG hat ebenfalls erneut hervorragende
Ergebnisse erzielt. Unsere neuen ETCs EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable
überzeugten Investoren mit exzellenter Handelbarkeit und attraktiver
Kostenstruktur", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group:
"Unser Digitalgeschäft verzeichnete 2025 ebenfalls eine sehr gute
Geschäftsentwicklung. Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen war weiterhin auf
hohem Niveau. Die Zahl der Retail-Kunden auf unseren Plattformen stieg auf 1,2
Millionen. Das Volumen der bei Boerse Stuttgart Digital treuhänderisch
verwahrten Kryptowährungen erreichte 2025 in der Spitze rund 5,2 Milliarden
Euro."
Die Boerse Stuttgart Group ist 2025 auf ihrem strukturellen Wachstumspfad
konsequent und erfolgreich vorangeschritten. Ein Schlüssel waren große
institutionelle Partnerschaften. "In unserem Kapitalmarktgeschäft konnten wir
unsere Zero-Fee-Angebote ausbauen und weitere internationale Partner in unserem
Handelssegment Easy EUWAX und bei unserer regulierten Handelsplattform
TradeREBEL begrüßen", sagt Voelkel: "Im Digitalgeschäft wurden wir 2025
Infrastrukturpartner der DekaBank im Kryptohandel, für deren institutionelle
Kunden und beim Krypto-Angebot für die rund 50 Millionen Retail-Kunden der
Sparkassen, Deutschlands größter Bankengruppe. Auch in Europa konnten wir
weitere institutionelle Kunden für Kryptohandel und -verwahrung gewinnen, so zum
Beispiel die italienische Großbank Intesa Sanpaolo und den slowenischen Broker
Ilirika. Eine Grundlage war die MiCAR-Lizenz, die Boerse Stuttgart Digital als
erster Krypto-Anbieter in Deutschland erhalten hat."
Die Boerse Stuttgart Group hat 2025 tokenisierte Assets als drittes
strategisches Geschäftsfeld etabliert. In der Schweiz erhielt BX Digital die
erste Lizenz für ein DLT-Handelssystem und begann mit dem Onboarding erster
Handelsteilnehmer. "Mit Seturion haben wir eine paneuropäische
Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets vorgestellt, die durch ihre offene
Architektur nationale Silos überwindet. Seturion steht allen Marktteilnehmern in
Europa offen, und wir werden die Plattform gemeinsam mit ihnen aufbauen und
skalieren", so Voelkel.
Der 2025 vorgestellte, neue Advisory Council der Boerse Stuttgart Group wurde
mit sechs internationalen Top-Entscheidern besetzt. Sie begleiten künftig mit
ihrer Erfahrung, ihrer unabhängigen Perspektive und ihren weitreichenden
globalen Netzwerken die ambitionierte Wachstumsstrategie der Boerse Stuttgart
Group und liefern Impulse zu wichtigen Zukunftsthemen.
