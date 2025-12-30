OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group mit Rekordjahr 2025

Boerse Stuttgart Group mit Rekordjahr 2025

Stuttgart (ots) - In einem äußerst dynamischen Marktumfeld hat die Boerse

Stuttgart Group 2025 wie im Vorjahr einen neuen Ertragsrekord erzielt. Sie war

in allen strategischen Geschäftsfeldern sehr erfolgreich und hat ihren Weg des

strukturellen Wachstums fortgesetzt. Wesentliche Kennzahlen im Kapitalmarkt- und

Digitalgeschäft der sechstgrößten Börsengruppe in Europa entwickelten sich sehr

positiv.

"Im Kapitalmarktgeschäft konnten unsere Börsen in Deutschland, Schweden und der

Schweiz das Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent steigern.

Dabei erreichten die schwedische NGM und die schweizerische BX Swiss wie schon

im Vorjahr neue Rekordwerte. An der NGM gab es zudem 19 neue Listings von

Wachstumsunternehmen. Unser Broker EUWAX AG hat ebenfalls erneut hervorragende

Ergebnisse erzielt. Unsere neuen ETCs EUWAX Gold Core und EUWAX Gold Traceable

überzeugten Investoren mit exzellenter Handelbarkeit und attraktiver

Kostenstruktur", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group:

"Unser Digitalgeschäft verzeichnete 2025 ebenfalls eine sehr gute

Geschäftsentwicklung. Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen war weiterhin auf

hohem Niveau. Die Zahl der Retail-Kunden auf unseren Plattformen stieg auf 1,2

Millionen. Das Volumen der bei Boerse Stuttgart Digital treuhänderisch

verwahrten Kryptowährungen erreichte 2025 in der Spitze rund 5,2 Milliarden

Euro."

Die Boerse Stuttgart Group ist 2025 auf ihrem strukturellen Wachstumspfad

konsequent und erfolgreich vorangeschritten. Ein Schlüssel waren große

institutionelle Partnerschaften. "In unserem Kapitalmarktgeschäft konnten wir

unsere Zero-Fee-Angebote ausbauen und weitere internationale Partner in unserem

Handelssegment Easy EUWAX und bei unserer regulierten Handelsplattform

TradeREBEL begrüßen", sagt Voelkel: "Im Digitalgeschäft wurden wir 2025

Infrastrukturpartner der DekaBank im Kryptohandel, für deren institutionelle

Kunden und beim Krypto-Angebot für die rund 50 Millionen Retail-Kunden der

Sparkassen, Deutschlands größter Bankengruppe. Auch in Europa konnten wir

weitere institutionelle Kunden für Kryptohandel und -verwahrung gewinnen, so zum

Beispiel die italienische Großbank Intesa Sanpaolo und den slowenischen Broker

Ilirika. Eine Grundlage war die MiCAR-Lizenz, die Boerse Stuttgart Digital als

erster Krypto-Anbieter in Deutschland erhalten hat."

Die Boerse Stuttgart Group hat 2025 tokenisierte Assets als drittes

strategisches Geschäftsfeld etabliert. In der Schweiz erhielt BX Digital die

erste Lizenz für ein DLT- Handelssystem und begann mit dem Onboarding erster

Handelsteilnehmer. "Mit Seturion haben wir eine paneuropäische

Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets vorgestellt, die durch ihre offene

Architektur nationale Silos überwindet. Seturion steht allen Marktteilnehmern in

Europa offen, und wir werden die Plattform gemeinsam mit ihnen aufbauen und

skalieren", so Voelkel.

Der 2025 vorgestellte, neue Advisory Council der Boerse Stuttgart Group wurde

mit sechs internationalen Top-Entscheidern besetzt. Sie begleiten künftig mit

ihrer Erfahrung, ihrer unabhängigen Perspektive und ihren weitreichenden

globalen Netzwerken die ambitionierte Wachstumsstrategie der Boerse Stuttgart

Group und liefern Impulse zu wichtigen Zukunftsthemen.

