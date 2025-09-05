OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group startet erste digitale, ...

Boerse Stuttgart Group startet erste digitale, paneuropäische

Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets: Seturion

- Seturion vereinheitlicht fragmentierte Abwicklungslandschaft in Europa und

beseitigt grenzüberschreitende Hindernisse

- Plattform ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen durch Einsatz der

Blockchain-Technologie

- Seturion steht allen Banken, Brokern, Handelsplätzen - klassischen und

digitalen - und Tokenisierungsplattformen in Europa offen

- Offene Architektur mit einfacher Konnektivität; unterstützt öffentliche und

private Blockchains; Abrechnung gegen Zentralbankgeld oder On-Chain-Geld;

Abdeckung aller Anlageklassen

- Europäische Handelsplätze der Boerse Stuttgart Group werden sich als

Pilotkunden an Seturion anbinden, weitere Partner werden folgen

Die Boerse Stuttgart Group baut die digitale Kapitalmarktinfrastruktur der

Zukunft auf: Seturion, eine paneuropäische, Blockchain-basierte Plattform für

die schnelle und kosteneffiziente Abwicklung von tokenisierten Assets -

unabhängig von nationalen Grenzen.

Seturion steht allen Marktteilnehmern in Europa offen: Banken, Brokern,

klassischen und digitalen Handelsplätzen sowie Tokenisierungsplattformen. Sie

können sich dank der offenen Architektur und des modularen Aufbaus von Seturion

auf einfache Weise anbinden. Seturion ist die erste echte paneuropäische

Industrielösung. Sie beseitigt grenzüberschreitende Hindernisse und

vereinheitlicht die zersplitterte Abwicklungslandschaft, die derzeit einem

einheitlichen europäischen Kapitalmarkt entgegensteht.

Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen in allen Anlageklassen deutlich

schneller und kosteneffizienter machen. Die einzigartige modulare

Abwicklungslösung von Seturion unterstützt tokenisierte Assets auf öffentlichen

und privaten Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und

On-Chain-Geld.

Die Seturion-Abwicklungslösung wird bereits von BX Digital genutzt, dem von der

FINMA regulierten DLT- Handelssystem in der Schweiz. Im Jahr 2024 wurde die

Lösung im Rahmen der EZB-Blockchain-Trials mit führenden europäischen Banken

erfolgreich getestet.

Alle Handelsplätze in Europa können sich auf einfache Weise an Seturion

anbinden. Dadurch können sie den Handel mit tokenisierten Assets anbieten -

sogar ohne eine eigene DLT-Lizenz. Banken und Broker können ihre bestehenden

Anbindungen zu diesen Handelsplätzen weiter nutzen. Die verschiedenen -

klassischen und digitalen - Handelsplätze der Boerse Stuttgart Group werden sich

als Pilotkunden an Seturion anbinden, weitere Partner werden bald folgen.

Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group: "Seturion ist die erste

digitale paneuropäische Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets. Mit einer

wirklich offenen Architektur wollen wir die derzeitigen nationalen Silos in der

Abwicklungsinfrastruktur überwinden und einen einheitlichen europäischen

Kapitalmarkt in die Tat umsetzen. Deshalb haben wir Seturion als Industrielösung

konzipiert: Sie steht allen Marktteilnehmern offen, und wir freuen uns darauf,

Seturion gemeinsam mit ihnen aufzubauen und zu skalieren."

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden wird das Führungsteam von

Seturion von Dr. Lidia Kurt (CEO) geleitet werden. Ihr zur Seite stehen Sven

Wilke (stellvertretender CEO und CGO), Dirk Kruwinnus (CPO) und Samuel Bisig

(CTO) - eine Gruppe erfahrener Experten für tokenisierte Assets. Als Chief

Digital Assets Officer der Boerse Stuttgart Group ist Lucas Bruggeman der

designierte Vorsitzende des Beirats von Seturion - beide Funktionen unterliegen

der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Ein Lizenzantrag bei der BaFin im Rahmen

des DLT Pilot Regimes wurde von der Boerse Stuttgart Group gestellt.

"Mit Seturion können Marktteilnehmer in ganz Europa neue Geschäftsmöglichkeiten

rund um tokenisierte Assets erschließen. Unsere Partner profitieren von

erheblichen Kosteneinsparungen bei der Abwicklung von bis zu 90 Prozent. Wir

haben unsere einzigartige Infrastruktur über mehrere Jahre hinweg aufgebaut. Mit

Seturion skalieren wir diese Infrastruktur europaweit", sagt Dr. Lidia Kurt.

Weitere Informationen zu Seturion: http://www.seturion.com

