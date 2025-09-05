OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group startet erste digitale, ...
Boerse Stuttgart Group startet erste digitale, paneuropäische
Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets: Seturion
Stuttgart (ots) -
- Seturion vereinheitlicht fragmentierte Abwicklungslandschaft in Europa und
beseitigt grenzüberschreitende Hindernisse
- Plattform ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen durch Einsatz der
Blockchain-Technologie
- Seturion steht allen Banken, Brokern, Handelsplätzen - klassischen und
digitalen - und Tokenisierungsplattformen in Europa offen
- Offene Architektur mit einfacher Konnektivität; unterstützt öffentliche und
private Blockchains; Abrechnung gegen Zentralbankgeld oder On-Chain-Geld;
Abdeckung aller Anlageklassen
- Europäische Handelsplätze der Boerse Stuttgart Group werden sich als
Pilotkunden an Seturion anbinden, weitere Partner werden folgen
Die Boerse Stuttgart Group baut die digitale Kapitalmarktinfrastruktur der
Zukunft auf: Seturion, eine paneuropäische, Blockchain-basierte Plattform für
die schnelle und kosteneffiziente Abwicklung von tokenisierten Assets -
unabhängig von nationalen Grenzen.
Seturion steht allen Marktteilnehmern in Europa offen: Banken, Brokern,
klassischen und digitalen Handelsplätzen sowie Tokenisierungsplattformen. Sie
können sich dank der offenen Architektur und des modularen Aufbaus von Seturion
auf einfache Weise anbinden. Seturion ist die erste echte paneuropäische
Industrielösung. Sie beseitigt grenzüberschreitende Hindernisse und
vereinheitlicht die zersplitterte Abwicklungslandschaft, die derzeit einem
einheitlichen europäischen Kapitalmarkt entgegensteht.
Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen in allen Anlageklassen deutlich
schneller und kosteneffizienter machen. Die einzigartige modulare
Abwicklungslösung von Seturion unterstützt tokenisierte Assets auf öffentlichen
und privaten Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und
On-Chain-Geld.
Die Seturion-Abwicklungslösung wird bereits von BX Digital genutzt, dem von der
FINMA regulierten DLT-Handelssystem in der Schweiz. Im Jahr 2024 wurde die
Lösung im Rahmen der EZB-Blockchain-Trials mit führenden europäischen Banken
erfolgreich getestet.
Alle Handelsplätze in Europa können sich auf einfache Weise an Seturion
anbinden. Dadurch können sie den Handel mit tokenisierten Assets anbieten -
sogar ohne eine eigene DLT-Lizenz. Banken und Broker können ihre bestehenden
Anbindungen zu diesen Handelsplätzen weiter nutzen. Die verschiedenen -
klassischen und digitalen - Handelsplätze der Boerse Stuttgart Group werden sich
als Pilotkunden an Seturion anbinden, weitere Partner werden bald folgen.
Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group: "Seturion ist die erste
digitale paneuropäische Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets. Mit einer
wirklich offenen Architektur wollen wir die derzeitigen nationalen Silos in der
Abwicklungsinfrastruktur überwinden und einen einheitlichen europäischen
Kapitalmarkt in die Tat umsetzen. Deshalb haben wir Seturion als Industrielösung
konzipiert: Sie steht allen Marktteilnehmern offen, und wir freuen uns darauf,
Seturion gemeinsam mit ihnen aufzubauen und zu skalieren."
Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden wird das Führungsteam von
Seturion von Dr. Lidia Kurt (CEO) geleitet werden. Ihr zur Seite stehen Sven
Wilke (stellvertretender CEO und CGO), Dirk Kruwinnus (CPO) und Samuel Bisig
(CTO) - eine Gruppe erfahrener Experten für tokenisierte Assets. Als Chief
Digital Assets Officer der Boerse Stuttgart Group ist Lucas Bruggeman der
designierte Vorsitzende des Beirats von Seturion - beide Funktionen unterliegen
der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Ein Lizenzantrag bei der BaFin im Rahmen
des DLT Pilot Regimes wurde von der Boerse Stuttgart Group gestellt.
"Mit Seturion können Marktteilnehmer in ganz Europa neue Geschäftsmöglichkeiten
rund um tokenisierte Assets erschließen. Unsere Partner profitieren von
erheblichen Kosteneinsparungen bei der Abwicklung von bis zu 90 Prozent. Wir
haben unsere einzigartige Infrastruktur über mehrere Jahre hinweg aufgebaut. Mit
Seturion skalieren wir diese Infrastruktur europaweit", sagt Dr. Lidia Kurt.
Weitere Informationen zu Seturion: http://www.seturion.com
