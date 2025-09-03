OTS: Börse Stuttgart / Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im ...

Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax

Stuttgart (ots) - Vontobel listet ab sofort als Emittent strukturierte

Wer­bung Wer­bung

Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die

rund 260.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von Vontobel

entfallen die börslichen Transaktionsentgelte.

Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment

der Boerse Stuttgart Group für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und

steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine

Wer­bung Wer­bung

Produkte bei Easy Euwax gelistet, dann folgten die Raiffeisen Bank

International, die Erste Group und UniCredit. Insgesamt umfasst das

Handelssegment nun über 750.000 Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste

Basiswerte.

"Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität und

Transparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige und

Wer­bung Wer­bung

verlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturierten

Wertpapieren - gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuen uns

sehr, dass mit Vontobel nun ein weiterer renommierter Emittent bei Easy Euwax

dabei ist", sagt Markus Jung, Head of Leveraged and Investment Products bei der

Börse Stuttgart.

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme unserer Produkte in das Handelssegment

Easy Euwax der Börse Stuttgart. Die Kombination aus hoher Handelsqualität,

Transparenz und der Wegfall des börslichen Transaktionsentgelts bietet Anlegern

attraktive Rahmenbedingungen für den Handel mit strukturierten Produkten. Als

Emittent schätzen wir die Initiative, den börslichen Handel gezielt zu stärken,

und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart als verlässlichem

Partner", sagt Heiko Geiger, Global Head Flow Products Specialists bei Vontobel.

Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängige

Handelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Zum

Segment finden Anleger unter anderem zusätzliche Transparenzkennzahlen zu den

gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionen zur leichteren

Produktauswahl auf der Website der Börse Stuttgart.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6109251

OTS: Börse Stuttgart