OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) / ...
Onlinehandel wächst im dritten Quartal 2025 weiter moderat trotz
schwachem Konsumumfeld
Berlin (ots) - Trotz der weiterhin schwachen Konsumstimmung haben Verbraucher
zwischen Juli und September 2,8 Prozent mehr für Waren im E-Commerce ausgegeben
als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt erreichten die Bestellungen im dritten
Quartal einen Wert von 17.960 Mio. EUR (drittes Quartal 2024: 17.475 Mio. Euro).
"Zwar ist das Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal um einen Prozentpunkt
zurückgegangen. Doch angesichts einer sinkenden Anschaffungsneigung ist dies ein
robustes Ergebnis," so Martin Groß-Albenhausen, Stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland
e.V. (bevh).
Onlinekäufe für täglichen Bedarf nehmen unvermindert stark zu
Güter des täglichen Bedarfs konnten mit einem Plus von 8,1 Prozent auf 2.196
Mio. Euro den größten Zuwachs verzeichnen. Drogerie- und Parfümeriesortimente
legten dabei mit 11,1 Prozent am stärksten zu. Stetig wächst auch der Kauf von
Medikamenten über das Internet. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz in
dieser Warengruppe um 8,6 Prozent auf 474 Mio. Euro. "E-Commerce wächst gerade
in den Kategorien, bei denen noch eine hohe Dichte an stationären
Verkaufspunkten besteht. Das zeigt, dass die Verbraucher den Onlinehandel als
gleichwertigen Versorger bei allen Produkten betrachten, die sie regelmäßig für
den Lebensunterhalt benötigen," so Groß-Albenhausen. "Verbote für bestimmte
Kategorien, wie zuletzt erneut für verschreibungspflichtige Arzneimittel ins
Gespräch gebracht, gehen völlig an dieser Realität vorbei."
Am schwächsten entwickelte sich hingegen der Umsatz mit Computern, Software,
Spielen und PC-Zubehör: Hier gaben die Umsätze um 7,7 Prozent nach. Das
Warengruppen-Cluster "Unterhaltung", das neben solchen Artikeln auch Bücher,
Medien, Unterhaltungselektronik und Telekommunikationsgeräte umfasst, gab mit
-0,3 Prozent auf 5.023 Mio. Euro gegenüber dem dritten Quartal 2024 wieder
leicht nach.
Anbieter aus Asien erreichen fast 5 Prozent Umsatzanteil
Eine Analyse der Herkunft der Anbieter zeigt, dass Unternehmen aus dem
asiatischen Markt ihre Umsätze um sieben Prozent und damit mehr als doppelt so
stark wie der Gesamtmarkt steigern konnten. Aufgelaufen über neun Monate haben
sie ihr Volumen um etwa ein Viertel steigern können. Im dritten Quartal
erreichten sie mit einem Anteil von 4,9 Prozent am gesamten E-Commerce-Volumen
einen neuen Höchststand. "Dies ist ein Indikator für die anhaltende Sparneigung
der Verbraucher, die wir auch in der deutlichen Zunahme der Bestellungen von
gebrauchten Waren im Internet erkennen," führt Groß-Albenhausen weiter aus.
Sogenannte Re-Commerce-Angebote haben im dritten Quartal gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 27,6 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn um 28,9 Prozent.
Das starke Wachstum der asiatischen Plattformen macht sich auch in der
Erfolgsbilanz der verschiedenen Geschäftsmodelle im E-Commerce bemerkbar. Auf
Online-Marktplätzen kauften die Deutschen für insgesamt 9.785 Mio. Euro ein. Das
ist ein Wachstum von 4,8 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 und bedeutet
einen Marktanteil dieses Versenderstyps von 54,4 Prozent. Demgegenüber mussten
unabhängige Onlinehändler (Pureplayer) leichte Umsatzrückgänge hinnehmen.
Deutlich mehr haben die Deutschen in den Sommermonaten für digital vermarktete
Dienstleistungen ausgegeben. Der Onlineverkauf von Tickets, Reisen und anderen
Erlebnissen erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 3.621 Mio. Euro.
Umsatztabellen für Kategorien und Versendertypen wie z.B. Multichannel-Händler
oder Online-Marktplätze finden Sie unter https://ots.de/yktHXF.
Pressekontakt:
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
mailto:frank.duessler@bevh.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6131481
OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
bevh)