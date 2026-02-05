OTS: Engel & Völkers Commercial GmbH / Zinshausmarkt: Transaktionen steigen ...
Hamburg (ots) - Der deutsche Markt für Wohn- und Geschäftshäuser gewinnt an
Fahrt. 2025 wurden rund 38.000 Transaktionen abgeschlossen - ein Plus von etwa
10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt der Deutschland-Marktbericht für
Wohn- und Geschäftshäuser 2026 (https://www.engelvoelkers.com/de/de/commercial/i
nsights/marktberichte/deutschland-wgh-2026) von Engel & Völkers Research, der
die Entwicklung in 59 Städten analysiert. Bestandsimmobilien bieten mit
durchschnittlich 1.996 Euro pro Quadratmeter attraktive Einstiegspreise, die
Mietrenditen liegen in den deutschen A-Städten bei durchschnittlich 4,1 Prozent.
"Immobilieninvestments sind dank stabiler Rahmendaten wieder planbar und
kalkulierbar", sagt Till-Fabian Zalewski, CEO D-A-CH von Engel & Völkers.
"Diese Chance nutzen derzeit viele Privatanleger. Die steigenden
Transaktionszahlen unterstreichen das Potenzial des deutschen Wohn- und
Geschäftshausmarktes trotz des weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen und
geopolitischen Umfelds."
Bestand unter 2.000 Euro pro Quadratmeter
Bestandsimmobilien bieten derzeit attraktive Einstiegschancen in den Markt. Im
vierten Quartal 2025 betrug der durchschnittliche Angebotspreis 1.996 Euro pro
Quadratmeter. Das ist ein Anstieg von 3,0 Prozent gegenüber dem
Vorjahresquartal, liegt jedoch deutlich unter dem bisherigen Höchstwert von
2.113 Euro pro Quadratmeter, der im zweiten Quartal 2022 erreicht worden war.
Trotz notwendiger Sanierungen - zwei Drittel der inserierten Mehrfamilienhäuser
weisen die Energieeffizienzklasse E oder schlechter auf - bleiben die
Investitionsausgaben bei Bestandsimmobilien oft unter dem Niveau von
Neubauobjekten. Diese kamen zum Jahresende 2025 auf einen durchschnittlichen
Angebotspreis von 4.019 Euro pro Quadratmeter.
Renditen in A-Städten bei gut 4 Prozent
Die Mietrendite am Markt für Wohn- und Geschäftshäuser rangiert 2025 bundesweit
mit 5,4 Prozent auf Vorjahresniveau. Im Durchschnitt der A-Städte belief sich
die Rendite im vierten Quartal 2025 auf 4,1 Prozent mit Tendenz zu einem
leichten Plus. Sie lag erneut deutlich über den 2,7 Prozent der zehnjährigen
Bundesanleihen.
Steigende Mieten stützen die Renditen bundesweit: Für Bestandswohnungen betragen
die Angebotsmieten im Schnitt 10,42 Euro pro Quadratmeter (+4,1 % zum Vorjahr),
für Neubauwohnungen 15,43 Euro pro Quadratmeter (+3,5 %). Das
Bevölkerungswachstum in Deutschland und die daraus resultierende gute
Vermietbarkeit von Immobilien sichern Investierenden zuverlässige Erträge.
Aussichten am Investmentmarkt
Engel & Völkers Research prognostiziert für den weiteren Verlauf von 2026 eine
marktfreundliche Inflationsrate nahe 2 Prozent sowie realistische Bauzinsen um 4
Prozent. "Der Markt für Wohninvestments sendet mit guten Fundamentaldaten,
soliden Renditen und einer wachsenden Nachfrage positive Signale", resümiert
Till-Fabian Zalewski. "Besonders der Bestand an Wohn- und Geschäftshäusern
bietet Investierenden die Möglichkeit, aussichtsreiche Value-Add-Strategien
umzusetzen. Das Transaktionsvolumen wird sich im Laufe von 2026 erneut moderat
erhöhen."
Auf längere Sicht zieht voraussichtlich auch das derzeit schwache Neubausegment
wieder an. "Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohn- und Geschäftshäuser ist 2025
um rund 12 Prozent gestiegen", so Zalewski. "Das wird sich ab den Jahren
2027/2028 zumindest in begrenztem Umfang am Markt bemerkbar machen. Auch Impulse
der Bundesregierung wie etwa die EH-55-Förderung sind positive Nachrichten für
den Neubaumarkt."
