OTS: Engel & Völkers Commercial GmbH / Zinshausmarkt: Transaktionen steigen ...

Zinshausmarkt: Transaktionen steigen um rund 10 Prozent / Engel &

Völkers Research analysiert 59 deutsche Städte (FOTO)

Hamburg (ots) - Der deutsche Markt für Wohn- und Geschäftshäuser gewinnt an

Fahrt. 2025 wurden rund 38.000 Transaktionen abgeschlossen - ein Plus von etwa

10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt der Deutschland-Marktbericht für

Wohn- und Geschäftshäuser 2026 (https://www.engelvoelkers.com/de/de/commercial/i

nsights/marktberichte/deutschland-wgh-2026) von Engel & Völkers Research, der

die Entwicklung in 59 Städten analysiert. Bestandsimmobilien bieten mit

durchschnittlich 1.996 Euro pro Quadratmeter attraktive Einstiegspreise, die

Mietrenditen liegen in den deutschen A-Städten bei durchschnittlich 4,1 Prozent.

"Immobilieninvestments sind dank stabiler Rahmendaten wieder planbar und

kalkulierbar", sagt Till-Fabian Zalewski, CEO D-A-CH von Engel & Völkers.

"Diese Chance nutzen derzeit viele Privatanleger. Die steigenden

Transaktionszahlen unterstreichen das Potenzial des deutschen Wohn- und

Geschäftshausmarktes trotz des weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen und

geopolitischen Umfelds."

Bestand unter 2.000 Euro pro Quadratmeter

Bestandsimmobilien bieten derzeit attraktive Einstiegschancen in den Markt. Im

vierten Quartal 2025 betrug der durchschnittliche Angebotspreis 1.996 Euro pro

Quadratmeter. Das ist ein Anstieg von 3,0 Prozent gegenüber dem

Vorjahresquartal, liegt jedoch deutlich unter dem bisherigen Höchstwert von

2.113 Euro pro Quadratmeter, der im zweiten Quartal 2022 erreicht worden war.

Trotz notwendiger Sanierungen - zwei Drittel der inserierten Mehrfamilienhäuser

weisen die Energieeffizienzklasse E oder schlechter auf - bleiben die

Investitionsausgaben bei Bestandsimmobilien oft unter dem Niveau von

Neubauobjekten. Diese kamen zum Jahresende 2025 auf einen durchschnittlichen

Angebotspreis von 4.019 Euro pro Quadratmeter.

Renditen in A-Städten bei gut 4 Prozent

Die Mietrendite am Markt für Wohn- und Geschäftshäuser rangiert 2025 bundesweit

mit 5,4 Prozent auf Vorjahresniveau. Im Durchschnitt der A-Städte belief sich

die Rendite im vierten Quartal 2025 auf 4,1 Prozent mit Tendenz zu einem

leichten Plus. Sie lag erneut deutlich über den 2,7 Prozent der zehnjährigen

Bundesanleihen.

Steigende Mieten stützen die Renditen bundesweit: Für Bestandswohnungen betragen

die Angebotsmieten im Schnitt 10,42 Euro pro Quadratmeter (+4,1 % zum Vorjahr),

für Neubauwohnungen 15,43 Euro pro Quadratmeter (+3,5 %). Das

Bevölkerungswachstum in Deutschland und die daraus resultierende gute

Vermietbarkeit von Immobilien sichern Investierenden zuverlässige Erträge.

Aussichten am Investmentmarkt

Engel & Völkers Research prognostiziert für den weiteren Verlauf von 2026 eine

marktfreundliche Inflationsrate nahe 2 Prozent sowie realistische Bauzinsen um 4

Prozent. "Der Markt für Wohninvestments sendet mit guten Fundamentaldaten,

soliden Renditen und einer wachsenden Nachfrage positive Signale", resümiert

Till-Fabian Zalewski. "Besonders der Bestand an Wohn- und Geschäftshäusern

bietet Investierenden die Möglichkeit, aussichtsreiche Value-Add-Strategien

umzusetzen. Das Transaktionsvolumen wird sich im Laufe von 2026 erneut moderat

erhöhen."

Auf längere Sicht zieht voraussichtlich auch das derzeit schwache Neubausegment

wieder an. "Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohn- und Geschäftshäuser ist 2025

um rund 12 Prozent gestiegen", so Zalewski. "Das wird sich ab den Jahren

2027/2028 zumindest in begrenztem Umfang am Markt bemerkbar machen. Auch Impulse

der Bundesregierung wie etwa die EH-55-Förderung sind positive Nachrichten für

den Neubaumarkt."

Über Engel & Völkers Commercial: Das international tätige Beratungs- und

Vermittlungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, Engel & Völkers Commercial, ist

in der D-A-CH-Region mit mehr als 95 Gewerbebüros vertreten und damit direkter

Ansprechpartner des Mittelstands vor Ort. Unsere Immobilienexpert:innen kennen

die regionalen Immobilienmärkte und überzeugen mit lokalem Know-how. Unsere

fachliche Expertise umfasst die Segmente Wohn- und Geschäftshäuser/

Anlageimmobilien, Büro- und Handelsflächen, Industrie- und Logistikimmobilien,

Land- und Forstflächen sowie die Bereiche Investment Consulting und Hotel

Consulting. Wir sind Teil des weltweiten Engel & Völkers Netzwerks mit mehr als

16.700 Expert:innen in 35 Ländern. http://www.engelvoelkers.com/commercial

