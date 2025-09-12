OTS: FEV Group / FEV und Chiyoda bündeln Kompetenzen für nachhaltige ...
Aachen (ots) - FEV, ein global führender Entwicklungs- und
Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische
Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben.
Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und
in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der
Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert
Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.
Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche
Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger
Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger
Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.
"Durch die Partnerschaft mit Chiyoda vereinen wir unsere Stärken mit denen eines
weltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt.
Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf dem
asiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformation
der Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEV
energy + resources.
FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang der
gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat das
Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für die
deutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oder
der energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kunden
bereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicher
Geschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftliche
Evaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.
Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mit
seinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativen
Lösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlich
zur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärken
beide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktion
von Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zur
Nutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalen
Kunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice President
und Division Director Business Development bei Chiyoda.
Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See-
und Flughäfen, Rechenzentren und andere energieintensive Ökosysteme ausgeweitet
werden.
Über FEV
FEV verschiebt Grenzen.
FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
Transport- und Mobilitätsökosystem.
Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.
Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.
FEV bleibt nicht stehen.
Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
und die Welt. #FeelEVolution
Über Chiyoda
Die Chiyoda Corporation ist ein integrierter Ingenieurdienstleister, der seit
seiner Gründung im Jahr 1948 durch den Bau von Anlagen in rund 60 Ländern und
Regionen zur Lösung globaler Herausforderungen beigetragen hat.
Unter dem Leitbild "Enriching Society through Engineering Value" trägt Chiyoda
durch den Einsatz seiner umfassenden technischen Kompetenzen und
Projektabwicklungskompetenzen in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zur
Schaffung einer nachhaltigen und prosperierenden Zukunft für den Planeten und
seine Bewohner bei, indem es seine umfangreichen technischen Fähigkeiten und
Kompetenzen in der Projektdurchführung in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern
in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter Energie, Dekarbonisierung,
Biowissenschaften und Raumfahrt, einsetzt.
Medienkontakt:
Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
mailto:strasdat@fev.com
