OTS: FEV Group / FEV und Chiyoda bündeln Kompetenzen für nachhaltige ...

FEV und Chiyoda bündeln Kompetenzen für nachhaltige Energielösungen

(FOTO)

Aachen (ots) - FEV, ein global führender Entwicklungs- und

Beratungsdienstleister für die Energiewirtschaft, hat eine strategische

Partnerschaft mit der japanischen Chiyoda Corporation (Chiyoda) bekanntgegeben.

Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Engineering-Dienstleister und

in zahlreichen Geschäftsfeldern, darunter dem Energiesektor, der

Dekarbonisierung und den Life Sciences aktiv. Weltweit entwickelt und realisiert

Chiyoda nachhaltige Lösungen für die Energiewirtschaft.

Mit der kombinierten Expertise beider Unternehmen erhalten Kunden ganzheitliche

Unterstützung bei Planung, Realisierung und Betrieb nachhaltiger

Energieinfrastrukturprojekte. Dazu zählen Anlagen zur Erzeugung nachhaltiger

Kraftstoffe, aber auch Energiesysteme für Industrieparks, Ladeinfrastruktur für

Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.

"Durch die Partnerschaft mit Chiyoda vereinen wir unsere Stärken mit denen eines

weltweit anerkannten Marktführers - dessen Know-how ergänzt das von FEV perfekt.

Gemeinsam sind wir ideal positioniert, um unseren Kunden - insbesondere auf dem

asiatischen Markt - noch umfassendere Unterstützung im Zuge der Transformation

der Energiebranche zu bieten", sagt Johannes Buchmann, Group Vice President FEV

energy + resources.

FEV verfügt über umfassende Erfahrung bei Engineering und Beratung entlang der

gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Diese Expertise hat das

Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt, etwa in Projekten für die

deutsche Bundesregierung, bei der Entwicklung von Elektrolysetechnologie oder

der energetischen Optimierung von Gewerbeparks. FEV begleitet seine Kunden

bereits heute von der Ideenentwicklung und der Identifikation möglicher

Geschäftsmodelle und Stakeholder über die technische und wirtschaftliche

Evaluation bis hin zu Machbarkeitsstudien sowie Prozess- und Anlagendesign.

Mit Geschäftsaktivitäten in rund 60 Ländern und Regionen trägt Chiyoda mit

seinem umfassenden Know-how im Anlagenbau, im Ingenieurwesen und mit innovativen

Lösungen in den Bereichen Dekarbonisierung und grüne Technologien kontinuierlich

zur Lösung globaler Herausforderungen bei. "Mit dieser Partnerschaft stärken

beide Unternehmen ihre bestehenden Kompetenzen in Bereichen wie der Produktion

von Bio- und E-Fuels, der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Anlagen zur

Nutzung mehrerer Energieträger. Damit bieten wir unseren potenziellen globalen

Kunden attraktive Dienstleistungsoptionen", sagt Kimiho Sakurai, Vice President

und Division Director Business Development bei Chiyoda.

Das gemeinsame Angebot soll zudem auf weitere komplexe Infrastrukturen wie See-

und Flughäfen, Rechenzentren und andere energieintensive Ökosysteme ausgeweitet

werden.

Über FEV

FEV verschiebt Grenzen.

FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und

Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz

Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und

technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt

verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische

Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten

Transport- und Mobilitätsökosystem.

Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.

Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in

anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die

Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und

Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht

intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte

Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den

Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.

FEV bleibt nicht stehen.

Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen

hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit

entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch

die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,

saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie

intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen

und die Welt. #FeelEVolution

Über Chiyoda

Die Chiyoda Corporation ist ein integrierter Ingenieurdienstleister, der seit

seiner Gründung im Jahr 1948 durch den Bau von Anlagen in rund 60 Ländern und

Regionen zur Lösung globaler Herausforderungen beigetragen hat.

Unter dem Leitbild "Enriching Society through Engineering Value" trägt Chiyoda

durch den Einsatz seiner umfassenden technischen Kompetenzen und

Projektabwicklungskompetenzen in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zur

Schaffung einer nachhaltigen und prosperierenden Zukunft für den Planeten und

seine Bewohner bei, indem es seine umfangreichen technischen Fähigkeiten und

Kompetenzen in der Projektdurchführung in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern

in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter Energie, Dekarbonisierung,

Biowissenschaften und Raumfahrt, einsetzt.

Medienkontakt:

Marius Strasdat

T +49 241 5689-6452

mailto:strasdat@fev.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147479/6115903

OTS: FEV Group