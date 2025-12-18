OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe: Hauck ...
Hauck Aufhäuser Lampe: Hauck Aufhäuser Digital Custody erhält
MiCAR-Lizenz für Kryptoverwahrung
Frankfurt (ots) -
- Europäische Zulassung für Kryptoverwahrung ergänzt deutsche Lizenz für das
qualifizierte Kryptoverwahrgeschäft
- HAL baut Position als regulierter Digital Asset-Anbieter in der EU aus
Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) baut seine Position im Bereich Digital Assets aus:
Die Tochtergesellschaft Hauck Aufhäuser Digital Custody (HADC) hat von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung nach der
Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Damit darf die HADC unter
dem neuen EU-Regulierungsrahmen Kryptowerte-Dienstleistungen für institutionelle
Kunden weiterhin anbieten. Der Zulassung war eine umfassende Prüfungsphase
vorausgegangen.
Die Lizenz, die mit Wirkung per Ende November 2025 erteilt wurde, umfasst die
Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten sowie die Erbringung von
Transferdienstleistungen für Kryptowerte, also die Durchführung von
Transaktionen im Auftrag von Kunden. Durch das europäische Passporting-Verfahren
kann die HADC diese Services künftig in anderen EU-Mitgliedstaaten anbieten.
Für die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank ist die MiCAR-Zulassung ein weiterer
wichtiger Meilenstein. Die HADC war eines der ersten Unternehmen mit einer
deutschen Zulassung für das Kryptoverwahrgeschäft und hat sich als
spezialisierter Anbieter für Finanzinstitute etabliert. Der Fokus auf
institutionelle Kunden wird auch mit der MiCAR-Lizenz beibehalten und künftig
unter dem Dach der niederländischen ABN AMRO weitergeführt sowie ausgebaut.
Yorick Naeff, Head of Innovation bei ABN AMRO: "Diese europaweite MiCAR-Lizenz
für die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten, die Hauck Aufhäuser Digital
Custody als neuestes Mitglied der ABN AMRO-Familie erworben hat, bietet eine
starke Ausgangsbasis für die Entwicklung und das Angebot innovativer Produkte
und Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte für unsere Kunden. Sie
unterstützt direkt unsere Strategie, die darauf abzielt, allen unseren Kunden
einen Premium-Service zu bieten, und steht im Mittelpunkt unserer
Wachstumsambitionen in ganz Europa."
Heinz-Dieter Kindlein, Geschäftsführer der Hauck Aufhäuser Digital Custody:
"MiCAR ist eine neue und für den europäischen Markt entscheidende Regulatorik
für digitale Werte. Umso wertvoller war der konstruktive Austausch mit der BaFin
auf dem Weg bis zur Erteilung unserer Zulassung."
Dr. Miguel Vaz, Geschäftsführer der Hauck Aufhäuser Digital Custody: "Mit der
Lizenzerteilung sichern wir nun die künftig notwendigen regulatorischen
Voraussetzungen, um unser Geschäftsmodell systematisch weiter auszubauen. Diesen
Weg werden wir mit unseren Geschäftspartnern konsequent fortsetzen."
Die MiCAR-Verordnung (EU) 2023/1114 ist seit dem 30. Dezember 2024 in Kraft und
schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für
Kryptowerte-Dienstleistungen in der Europäischen Union.
