OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe: Hauck ...

Hauck Aufhäuser Lampe: Hauck Aufhäuser Digital Custody erhält

MiCAR-Lizenz für Kryptoverwahrung

Frankfurt (ots) -

- Europäische Zulassung für Kryptoverwahrung ergänzt deutsche Lizenz für das

qualifizierte Kryptoverwahrgeschäft

- HAL baut Position als regulierter Digital Asset-Anbieter in der EU aus

Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) baut seine Position im Bereich Digital Assets aus:

Die Tochtergesellschaft Hauck Aufhäuser Digital Custody (HADC) hat von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung nach der

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Damit darf die HADC unter

dem neuen EU-Regulierungsrahmen Kryptowerte-Dienstleistungen für institutionelle

Kunden weiterhin anbieten. Der Zulassung war eine umfassende Prüfungsphase

vorausgegangen.

Die Lizenz, die mit Wirkung per Ende November 2025 erteilt wurde, umfasst die

Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten sowie die Erbringung von

Transferdienstleistungen für Kryptowerte, also die Durchführung von

Transaktionen im Auftrag von Kunden. Durch das europäische Passporting-Verfahren

kann die HADC diese Services künftig in anderen EU-Mitgliedstaaten anbieten.

Für die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank ist die MiCAR-Zulassung ein weiterer

wichtiger Meilenstein. Die HADC war eines der ersten Unternehmen mit einer

deutschen Zulassung für das Kryptoverwahrgeschäft und hat sich als

spezialisierter Anbieter für Finanzinstitute etabliert. Der Fokus auf

institutionelle Kunden wird auch mit der MiCAR-Lizenz beibehalten und künftig

unter dem Dach der niederländischen ABN AMRO weitergeführt sowie ausgebaut.

Yorick Naeff, Head of Innovation bei ABN AMRO: "Diese europaweite MiCAR-Lizenz

für die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten, die Hauck Aufhäuser Digital

Custody als neuestes Mitglied der ABN AMRO-Familie erworben hat, bietet eine

starke Ausgangsbasis für die Entwicklung und das Angebot innovativer Produkte

und Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte für unsere Kunden. Sie

unterstützt direkt unsere Strategie, die darauf abzielt, allen unseren Kunden

einen Premium-Service zu bieten, und steht im Mittelpunkt unserer

Wachstumsambitionen in ganz Europa."

Heinz-Dieter Kindlein, Geschäftsführer der Hauck Aufhäuser Digital Custody:

"MiCAR ist eine neue und für den europäischen Markt entscheidende Regulatorik

für digitale Werte. Umso wertvoller war der konstruktive Austausch mit der BaFin

auf dem Weg bis zur Erteilung unserer Zulassung."

Dr. Miguel Vaz, Geschäftsführer der Hauck Aufhäuser Digital Custody: "Mit der

Lizenzerteilung sichern wir nun die künftig notwendigen regulatorischen

Voraussetzungen, um unser Geschäftsmodell systematisch weiter auszubauen. Diesen

Weg werden wir mit unseren Geschäftspartnern konsequent fortsetzen."

Die MiCAR-Verordnung (EU) 2023/1114 ist seit dem 30. Dezember 2024 in Kraft und

schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für

Kryptowerte-Dienstleistungen in der Europäischen Union.

