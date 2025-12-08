OTS: Helvetia Versicherungen Deutschland / Helvetia Baloise bündelt Stärken ...
Helvetia Baloise bündelt Stärken und steigert Präsenz am deutschen
Markt
Bad Homburg (ots) - Der rechtliche Vollzug des Zusammenschlusses der Helvetia
Holding AG und der Baloise Holding AG vom 5. Dezember 2025 markiert den Beginn
eines neuen Kapitels für zwei traditionsreiche Schweizer
Versicherungsunternehmen. In Deutschland hat Helvetia Baloise rund drei
Millionen Kunden, über 700 Exklusivvermittler und eine Top-Position als
Maklerversicherer.
Dr. Jürg Schiltknecht, Vorstandsvorsitzender Helvetia Baloise Deutschland,
betont das große Potenzial des Zusammenschlusses: "Helvetia und Baloise blicken
in Deutschland jeweils auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte
zurück. Nun schaffen wir einen neuen, starken Player im deutschen
Versicherungsmarkt mit dem Ziel, einen hohen Mehrwert für unsere
Vertriebspartner:innen, Kundinnen und Kunden zu schaffen. Sie profitieren von
einem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie deutlich mehr
Präsenz am Markt, denn Helvetia Baloise kann nun noch attraktivere Lösungen in
den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen aus einer Hand anbieten. In
unseren Fokus-Sparten werden wir ein Top 10 Maklerversicherer und mit über 700
Exklusivvermittlern in ganz Deutschland vertreten sein."
Die neue gemeinsame Organisationsstruktur von Helvetia Baloise Deutschland ist
bereits auf allen Ebenen finalisiert. Das Führungsteam besteht neben Dr. Jürg
Schiltknecht als Vorstandsvorsitzendem aus Dr. Barbara Ries, Vorständin Leben &
Interne Dienste, Christoph Willi, Vorstand Nichtleben, Burkhard Gierse, Vorstand
Finanzen & Kapitalanlagen, Dr. Matthias Hilgert, Vorstand IT & Integration, und
Kirsten Granzer, Vorständin Human Resources.
Der bisherige Versicherungsschutz sowie alle Verträge der Kundinnen und Kunden
bleiben unverändert bestehen. Helvetia und Baloise werden weiterhin mit den
bestehenden Marken und Produktportfolien auftreten. Der neue Markenauftritt von
Helvetia Baloise soll am 15. April 2026 im Rahmen des Capital Markets Day
vorgestellt werden. Die Harmonisierung der Produktlandschaften erfolgt ab Mai
2026 für Makler und ab Juli 2026 für den Exklusivvertrieb.
Über Helvetia Baloise Deutschland
Helvetia Baloise zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. In
Deutschland setzen sich rund 2.000 Mitarbeitende täglich dafür ein, rund 3
Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen
zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis zu internationalen Konzernen. Mit
Hauptsitz in Bad Homburg und Standorten in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Karlsruhe
und Nürnberg sowie bundesweiten Vertriebspartnern ist Helvetia Baloise in
Deutschland flächendeckend präsent und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln
mit vertriebspartnerorientierter Ausrichtung.
