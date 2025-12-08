DAX24.034 ±0,0%Est505.716 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +2,8%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.846 +1,8%Euro1,1656 +0,1%Öl63,65 -0,3%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026 Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

EZB/Schnabel sieht Aufwärtsrisiken für Inflation

08.12.25 08:48 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht weiterhin ein überwiegendes Risiko, dass die Inflation im Euroraum höher als von den Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet ausfallen könnte. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg verwies sie darauf, dass das Lohnwachstum langsamer als prognostiziert zurückgehe und die Inflation im Dienstleistungssektor ebenfalls. Zudem sei die Inflation bei Lebensmitteln erhöht, was die Inflationserwartungen der Haushalte beeinflusse. Schnabel sagte außerdem, dass sie bereit stehe, Christine Lagarde 2027 als Präsidentin der EZB abzulösen.

Wer­bung

Die nächste EZB-Zinsentscheidung steht am 18. Dezember an. Analysten und Marktteilnehmer erwarten, dass die EZB den Einlagenzins bei 2,00 Prozent belassen wird.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)