DAX24.662 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Versprechen ...

09.10.25 11:18 Uhr

Versprechen aus Koalitionsvertrag zu weniger Bürokratie gebrochen /

Brossardt: "Bereits tarifgebundene Unternehmen müssen vom

Wer­bung

Tariftreuegesetz ausgenommen werden"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. warnt

anlässlich der morgigen ersten Lesung im Bundestag vor der Verabschiedung des

Tariftreuegesetzes. "Der Entwurf bleibt wettbewerbsverzerrend, ist unvereinbar

mit der grundgesetzlich geschützten Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit und

schafft nicht hinnehmbare bürokratische Hürden. Dieses Zwangsgesetz belegt

Wer­bung

eindrucksvoll, dass der versprochene Bürokratieabbau missachtet wird. Für die

öffentliche Hand wirkt es zudem als immenser Kostentreiber, was angesichts der

desolaten Haushalts- und der höchst angespannten Wirtschaftslage

unverantwortlich ist. Das Gesetz gehört komplett überarbeitet, und zwar

sofort", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die vbw fordert zwingende Anpassungen im Gesetzentwurf und zeigt sich von den

Wer­bung

Empfehlungen im Bundesrat zum Tariftreuegesetz enttäuscht. "Es ist nicht

hinnehmbar, dass Unternehmen, die bereits einen Branchen- oder Haustarifvertrag

haben, ebenfalls unter das Tariftreuegesetz fallen. Dass der Bundesrat diese

Ausnahmereglung abgelehnt hat, ist genauso unverständlich, wie die Ablehnung der

empfohlenen Erhöhung des Auftragswerts. Zudem werden deutsche Unternehmen ohne

Fertigungsstätten im Ausland diskriminiert", so Brossardt. Viele dieser

Änderungen fordert auch der Normenkontrollrat.

Die vbw verweist auf die Erfahrungen mit Landestariftreuegesetzen. "Es gibt

keinenachweisbarenpositiven Auswirkungen solcher Regelungen in Form einer

Steigerung der Tarifbindung, sei es auf Arbeitgeber- oder auf Arbeitnehmerseite.

Vielmehr lassen sich eine Verkleinerung des Bieterkreises und ein immenser

Vollzugs- und Verwaltungsaufwand nachweisen. Angesichts klammer kommunaler

Kassen ist das ein Grund mehr, das Tariftreuegesetz komplett zu überarbeiten",

findet Brossardt. Die vbw weist zudem Aussagen der Befürworter als nicht haltbar

zurück, dass " Lohndumping " mit Steuergeldern ein Riegel vorgeschoben werden

soll. "Wir haben ein umfassendes System von Lohnuntergrenzen und die

Arbeitsbedingungen im Wettbewerb um Aufträge basieren auf deutschen Gesetzen.

Diese Art der Rechtfertigung ist reine Polemik und verschleiert die Tatsache,

dass das Tariftreuegesetz genau die Art von Bürokratiemonster ist, gegen das die

amtierende Bundesregierung antreten wollte", so Brossardt abschließend.

Pressekontakt:

Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, tobias.rademacher@ibw-bayern.de,

www.vbw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6134327

OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.