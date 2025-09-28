OTS: IFR - International Federation of Robotics / Deutschland ist ...

Deutschland ist Spitzenreiter bei Fabrik-Robotern in Europa (FOTO)

Frankfurt (ots) -

- Neues "World Robotics 2025" Jahrbuch veröffentlicht - International Federation

of Robotics

Die deutsche Industrie ist europäischer Spitzenreiter bei der

Roboter-Automation: Der operative Bestand stieg auf 278.900 Einheiten im Jahr

2024 - ein Plus von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit werden 40 % aller

Fabrik-Roboter innerhalb der Europäischen Union (EU-27) in Deutschland

betrieben. Dies geht aus dem World Robotics 2025 Report der International

Federation of Robotics hervor.

Die deutsche Wirtschaft installierte insgesamt 27.000 neue Industrie-Roboter im

Jahr 2024. Das ist das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebungen und liegt

mit minus 5 % nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Vorjahr. Das

durchschnittliche jährliches Wachstum lag zwischen 2019 bis 2024 bei einem Plus

von 4 %.

"Der positive Trend für den Einsatz von Robotik und Automation setzt sich in

Deutschland fort", sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of

Robotics. "Im weltweiten Vergleich der jährlichen Roboterinstallationen liegt

Deutschland auf Rang 5, hinter Korea, den USA, Japan und China. Aufgeschlüsselt

nach Branchen verzeichnet die metallverarbeitende Industrie das größte Wachstum.

Gegen den Trend investierte jedoch die für Deutschland besonders wichtige

Automobilindustrie 2024 deutlich weniger in Industrie-Robotik."

Der Absatz in der Automobilindustrie fiel drastisch um 25% auf 6.900 Einheiten

im Jahr 2024 - das ist das schwächste Ergebnis seit 15 Jahren. Dabei

installierten Automobilhersteller 4.300 Einheiten (minus 15 %) und

Automobilzulieferer 2.700 Einheiten (minus 34 %). Aufgrund einer geringer als

erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie politischer

Unsicherheiten auf nationaler und internationaler Ebene stellte die Branche

Investitionsprojekte im Jahr 2024 zurück. Der Marktanteil des Segments lag im

Branchenvergleich bei 26 % aller installierten Roboter.

Die metallverarbeitende Industrie installierte 2024 das beste Ergebnis seit

Beginn der Erhebungen mit 6.000 Einheiten. Das ist ein Plus von 23% im Vergleich

zum Vorjahr. Der Marktanteil der Branche lag bei 22 Prozent. Es folgen die

chemische- und Kunststoffindustrie mit 3.100 installierten Einheiten (+ 71 %)

und die Elektro-/Elektronikindustrie mit 2.100 Einheiten (+ 18 %).

Die Produktion von Industrie-Robotern in Deutschland erreichte 31.200 Einheiten

und liegt damit 10 % unter dem Vorjahr. Die Hersteller kommen damit auf einen

Marktanteil von 6 % der weltweiten Nachfrage.

In den letzten Jahren sind neue Anbieter auf den Markt gekommen, die

verschiedene Marktsegmente bedienen und das inländische Produktportfolio

erweitern. Dazu gehört auch die Produktion kostengünstiger Roboter.

Ausblick

Der Branchenverband VDMA Robotik + Automation erwartet für die deutsche

Robotik-Industrie ein herausforderndes Jahr 2025. Hoffnungen auf neue

Investitionen in vielen Kundenbranchen der Robotik sind mit dem Handels- und

Zollabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten

verbunden, das Ende Juli 2025 vereinbart wurde. Damit ist eine wichtige Quelle

für Unsicherheiten weggefallen. Dazu kommt die Erwartung einer substanziellen

politischen Wende zur Stärkung der industriellen Basis durch den

Regierungswechsel. Nach einem schwachen Jahr 2025 sind die Meinungen für

Wachstum im Jahr 2026 geteilt. Spätestens in den Jahren 2027 und 2028 rechnet

eine Mehrheit der Experten wieder mit stärkerem Wachstum in der deutschen

Robotikbranche.

Downloads

IFR-Grafiken, die Marktpräsentation und Pressemeldungen finden Sie unter:

https://ifr.org/ifr-press-releases/

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten

Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,

Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig

Ländern. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr

auf: http://www.ifr.org

Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische

Jahrbücher bereit:

World Robotics - Industrieroboter: Dieser einzigartige Bericht liefert weltweite

Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und ermöglicht

aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus circa 40

Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,

Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für

ausgewählte Länder sind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Mit

der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten, wird

zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.

World Robotics - Serviceroboter: Dieser einzigartige Bericht beschreibt

marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur

Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen

IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat

genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer

vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie

wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.

