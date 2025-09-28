DAX aktuell

Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung geht es für den deutschen Leitindex nordwärts. Impulse bringen könnten am Nachmittag die US-Inflationsdaten.

Zum Handelsbeginn tendierte der DAX 0,28 Prozent höher bei 23.601,19 Punkten. Danach hält er sich auf grünem Terrain

Die Gewinne reichten aus, um dem DAX eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Trump-Zölle im Fokus

Impulse könnten einmal mehr von den Zoll-Plänen von US-Präsident Trump ausgehen. Er kündigte für den 1. Oktober 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel an, sofern die Arzneimittelhersteller keine Fabriken in den USA bauen. Zu den weiteren Zöllen, die Trump ankündigte, gehören Abgaben auf große Lastwagen und Haushaltswaren. Von dieser Seite bleibt somit die Verunsicherung bestehen, dass neue Zoll-Barrieren jederzeit die europäischen Exporteure treffen könnten.

US-Inflationsdaten könnten für Bewegung sorgen

Am Nachmittag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an.

