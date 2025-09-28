DAX23.678 +0,6%ESt505.478 +0,6%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.773 +0,4%Euro1,1683 +0,2%Öl69,49 -0,2%Gold3.752 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Intel 855681 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
DAX aktuell

Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht

26.09.25 10:22 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX-Anleger positiv gestimmt - Blicke auf US-Inflation | finanzen.net

Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung geht es für den deutschen Leitindex nordwärts. Impulse bringen könnten am Nachmittag die US-Inflationsdaten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.677,7 PKT 142,9 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsbeginn tendierte der DAX 0,28 Prozent höher bei 23.601,19 Punkten. Danach hält er sich auf grünem Terrain

Wer­bung

Die Gewinne reichten aus, um dem DAX eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Trump-Zölle im Fokus

Impulse könnten einmal mehr von den Zoll-Plänen von US-Präsident Trump ausgehen. Er kündigte für den 1. Oktober 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel an, sofern die Arzneimittelhersteller keine Fabriken in den USA bauen. Zu den weiteren Zöllen, die Trump ankündigte, gehören Abgaben auf große Lastwagen und Haushaltswaren. Von dieser Seite bleibt somit die Verunsicherung bestehen, dass neue Zoll-Barrieren jederzeit die europäischen Exporteure treffen könnten.

Wer­bung

US-Inflationsdaten könnten für Bewegung sorgen

Am Nachmittag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:22Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
10:21Thailand bestellt einen Airbus A330 MRTT+
10:11ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gleicht Wochenbilanz mit Gewinnen aus
09:57Leichter Auftrieb an den Märkten, doch Zollsorgen bleiben
09:57Leichter Auftrieb an den Märkten, doch Zollsorgen bleiben
09:56Börse: Dax startet positiv, US-Zölle lassen Aktien von Daimler Truck und Bayer abrutschen
09:55DAX - Ichimoku-Wolke im 4h-Chart im Fokus
09:53Der ING Morning Call vom 26. September mit Christian Zoller
mehr