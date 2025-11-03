OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für ...
KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für
Windenergie-Ausbau in Deutschland
Frankfurt am Main (ots) -
- Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering
- Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden
Banken an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau der Windenergie in
Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für das deutsche Plattformmodell
NeXtWind beläuft sich auf etwa 1,8 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit
Deutscher Bank, ING, LBBW und weiteren Banken bereitgestellt. Es handelt sich um
eine der bislang größten Windenergie-Finanzierungen in Deutschland.
Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Windparks mit leistungsstärkeren
Turbinen und damit einer deutlichen Steigerung der in Deutschland installierten
Gesamtleistung - sogenanntem Repowering. NeXtwind plant, auf diese Weise die
Kapazität von mehr als der Hälfte seiner 37 Windparks in Deutschland bis 2028 zu
vervierfachen und die Gesamtkapazität der Windparks im Weiteren auf 3 GW zu
erhöhen.
"Wir sind stolz, zu dieser Leuchtturm-Portfolio-Finanzierung beizutragen, die
neue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerung
bestehender Windenergie-Infrastruktur ermöglicht", so Dr. Velibor Marjanovic,
Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir unterstreichen damit unser
Engagement für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und
unterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit Deutschlands."
"Dieses Investment ist weit mehr als Kapital - es ist ein globales
Vertrauensvotum in unser Modell, das internationale Finanzkraft mit regionaler
Wertschöpfung verbindet. NeXtWind zeigt: Die Energiewende in Deutschland ist
investierbar und skalierbar." - Lars Meyer, Co-CEO NeXtWind
Über die KfW IPEX-Bank
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie
Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in
allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit
anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW
IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser
Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein
treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine
umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in
Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken,
Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich
selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts-
und Finanzzentren der Welt vertreten.
Pressekontakt:
Dela Strumpf
E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6150125
OTS: KfW IPEX-Bank