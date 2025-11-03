OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für ...

KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Rekordfinanzierung für

Windenergie-Ausbau in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -

- Vervierfachung der Kapazitäten bestehender Windparks durch Repowering

- Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit rund 110 Mio. EUR als eine der führenden

Banken an einer Konsortialfinanzierung für den Ausbau der Windenergie in

Deutschland. Das Gesamtvolumen der Finanzierung für das deutsche Plattformmodell

NeXtWind beläuft sich auf etwa 1,8 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit

Deutscher Bank, ING, LBBW und weiteren Banken bereitgestellt. Es handelt sich um

eine der bislang größten Windenergie-Finanzierungen in Deutschland.

Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Windparks mit leistungsstärkeren

Turbinen und damit einer deutlichen Steigerung der in Deutschland installierten

Gesamtleistung - sogenanntem Repowering. NeXtwind plant, auf diese Weise die

Kapazität von mehr als der Hälfte seiner 37 Windparks in Deutschland bis 2028 zu

vervierfachen und die Gesamtkapazität der Windparks im Weiteren auf 3 GW zu

erhöhen.

"Wir sind stolz, zu dieser Leuchtturm-Portfolio-Finanzierung beizutragen, die

neue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerung

bestehender Windenergie-Infrastruktur ermöglicht", so Dr. Velibor Marjanovic,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir unterstreichen damit unser

Engagement für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und

unterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit Deutschlands."

"Dieses Investment ist weit mehr als Kapital - es ist ein globales

Vertrauensvotum in unser Modell, das internationale Finanzkraft mit regionaler

Wertschöpfung verbindet. NeXtWind zeigt: Die Energiewende in Deutschland ist

investierbar und skalierbar." - Lars Meyer, Co-CEO NeXtWind

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie

Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in

allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit

anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW

IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser

Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein

treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine

umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in

Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken,

Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich

selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts-

und Finanzzentren der Welt vertreten.

