OTS: Krongaard GmbH / KRONGAARD beruft Ronny Weigler zum CEO (FOTO)

KRONGAARD beruft Ronny Weigler zum CEO (FOTO)
Hamburg (ots) - Mit Wirkung zum 1. November 2025 tritt Ronny Weigler (47) in die
Geschäftsführung der Krongaard GmbH ein und übernimmt bei dem bundesweiten
Personaldienstleister die neu geschaffene Position des Chief Executive Officers
(CEO).
"Mit Ronny Weigler gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur über
tiefgehende Marktkenntnisse verfügt, sondern auch die Fähigkeit mitbringt, das
Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Wir sind
überzeugt, dass er die KRONGAARD in eine erfolgreiche Zukunft führen wird", sagt
Moritz Greve, Gründungspartner des Mehrheitsgesellschafter Maxburg Capital
Partners.
Weigler blickt auf eine langjährige Karriere in führenden
Professional-Service-Unternehmen zurück. Zuletzt verantwortete er die Leitung
und den Ausbau des übergreifenden Geschäftsfeldes "Consulting Financial
Services" der AWADO-Gruppe. Zuvor war Weigler in verschiedenen
Führungspositionen tätig - unter anderem als Geschäftsführer und
Marktbereichsverantwortlicher der AWADO-Gruppe, außerdem als
Gesellschaftervertreter und Berater für Dienstleistungsunternehmen.
"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem
kompetenten und erfahrenen Team von KRONGAARD. Wie kein anderer versteht
KRONGAARD den Kundenbedarf umfassend und entwickelt passgenaue
Besetzungsvorschläge mit hochqualifizierten freiberuflichen Beratern. Mit diesem
Anspruch und Spirit werden wir neue Wachstumschancen erschließen und unsere
Position im Markt nachhaltig ausbauen", betont Ronny Weigler.
Über KRONGAARD GmbH
Die Hamburger KRONGAARD GmbH ist seit 2008 ein führender Personaldienstleister
mit Spezialisierung auf die Vermittlung hochqualifizierter, selbstständiger
Experten. Von sechs Standorten aus betreut KRONGAARD bundesweit namhafte
Unternehmen - vom Mittelstand bis hin zu DAX-Konzernen. Mit einem klaren Fokus
auf Qualität, Compliance und passgenaue Lösungen schafft das Unternehmen die
Verbindung zwischen unternehmerischem Bedarf und hochqualifizieren Experten, die
Projekte erfolgreich vorantreiben.
