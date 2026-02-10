OTS: Logwin AG / Logwin stärkt Präsenz im Südwesten Deutschlands: Übernahme ...

Logwin stärkt Präsenz im Südwesten Deutschlands: Übernahme des

Standorts Renningen (FOTO)

Großostheim / Renningen (ots) - Durch die Übernahme der Logistikimmobilie in

Renningen stärkt Logwin seine Präsenz im Großraum Stuttgart und setzt auf

nachhaltiges Wachstum in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas.

Der Logwin Konzern erweitert seine strategische Position in Deutschland und

übernimmt die Immobilien am Standort in Renningen bei Stuttgart. Damit festigt

das Unternehmen seine Präsenz in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen

Europas und sichert zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.

Der bisher angemietete Standort umfasst ca. 10.000 Quadratmeter Logistikfläche

und liegt verkehrsgünstig am Leonberger Dreieck mit direkter Anbindung an die

Autobahnen A8 und A81. Diese Lage gewährleistet optimale Voraussetzungen für

Transporte innerhalb Deutschlands und Europas.

Vom Standort Renningen aus betreut Logwin bereits heute zentrale Kunden aus der

Region. Die Übernahme unterstreicht die Bedeutung des Wirtschaftsraums

Baden-Württemberg innerhalb des Logwin Netzwerkes.

Investition in regionale Stärke und europäische Anbindung

"Mit der Übernahme in Renningen setzen wir ein klares Signal: Wir investieren

gezielt in die Region Stuttgart und stärken unsere operative Basis für die

kommenden Jahre", erklärt ein Sprecher von Logwin. "Unsere Kunden profitieren

von kurzen Wegen und der engen Einbindung des Standorts in unser europäisches

Netzwerk."

Mit diesem Schritt verfolgt Logwin konsequent seine Strategie, an zentralen

logistischen Knotenpunkten präsent zu sein und kundenorientierte Lösungen

kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Über die Logwin AG

Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und

Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2024

einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter.

Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190

Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und

Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

