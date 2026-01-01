OTS: Lotto Hamburg / LOTTO Hamburg zieht Bilanz für 2025: Für die städtischen ...
LOTTO Hamburg zieht Bilanz für 2025: Für die städtischen Lotterien
gaben die Hamburger 175,5 Millionen Euro aus / Ein solides
Geschäftsjahr (FOTO)
Hamburg (ots) - Nach einem außergewöhnlich positiven Vorjahresergebnis (2024)
blickt LOTTO Hamburg auf das abgelaufene Jahr 2025 differenziert zurück. 2025
haben die Hamburgerinnen und Hamburger insgesamt 175,5 Mio. Euro für Lotterien,
Lose und Wetten bei der städtischen LOTTO Hamburg GmbH ausgegeben. Im Vergleich
zum Vorjahr, mit Spieleinsätzen von 182,8 Mio. Euro, ist dies ein leichter
Rückgang um 4 Prozent und entspricht dem bundesweiten Trend. Deutliche
Umsatzsteigerungen erzielten die Sofortlotterien sowie die Umweltlotterie
BINGO!.
Die Highlights des Jahres 2025 für LOTTO Hamburg im Rückblick:
- Drei neue Millionäre in Hamburg und 25 Hochgewinne von über 100.000 Euro
- Rund 70 Millionen Euro Gewinne insgesamt für die Hamburger Tipper
- 55 Millionen Euro Abgaben für das Gemeinwohl in Hamburg
Die Geschäftsführer der städtischen LOTTO Hamburg GmbH sprechen von einem
"soliden Geschäftsjahr". Michael Heinrich und Torsten Meinberg erläutern: "Im
Jahr 2025 gab es besonders beim Eurojackpot deutlich weniger ausgeprägte
Hoch-Jackpotphasen als 2024. Da die Jackpothöhe in Hamburg starken Einfluss auf
die Spielbeteiligung hat, verzeichnen wir bei beiden großen Lotterien geringere
Spieleinsätze." Auf zwei Highlights weisen die Geschäftsführer hin:
"Demgegenüber hatte die Umweltlotterie BINGO! ein gutes Jackpot-Jahr und kann
zudem immer mehr Mitspieler dazugewinnen. Erfreulich ist auch die Entwicklung
bei den Rubbellosen. Diese sogenannten Sofortlotterien verzeichnen deutliche
Spieleinsatzgewinne von über 10 Prozent."
Drei neue Millionäre - und zwei Überraschungen bei den Zusatzlotterien
Insgesamt haben die Spielteilnehmenden 2025 bei den verschiedenen
Glücksspiel-Angeboten von LOTTO Hamburg Spielgewinne in Höhe von 69,9 Mio. Euro
erzielt. Dabei konnten sich 25 Glückspilze über einen Lotteriegewinn von
mindestens 100.000 Euro freuen. Bei der Lotterie LOTTO 6aus49 gab es zwei
Millionengewinne. Im März jubelte ein Lotto-Spieler, mit langjährigem Abo, über
einen Gewinn von rund 1,3 Mio. Euro und im August ging ein 3,2 Millionen-Gewinn
in den Bezirk Hamburg Mitte.
Dass die Zusatzlotterien nicht zu unterschätzen sind, wurde auch 2025 bewiesen.
Ein zusätzliches Kreuz auf der Website von LOTTO Hamburg beim Spiel77 bescherte
einem Internetspieler aus Wandsbek im Dezember einen Hochgewinn von rund 5,5
Mio. Euro.
Zu einer besonderen Überraschung kam es im Mai 2025. Ein Spielteilnehmer, der
bereits im Mai 2024 bei der Zusatzlotterie Spiel77 rund 2,5 Mio. Euro erspielt
hatte, meldete sich nach 12 Monaten in der LOTTO-Zentrale in der City Nord. Die
wertvolle Quittung vom Vorjahr hatte er erst beim Aufräumen im Handschuhfach
seines Autos wiedergefunden.
Neben den Lotto-Klassikern erfreuen sich BINGO! und Rubbellose großer
Beliebtheit.
Bei den Hanseatinnen und Hanseaten sind LOTTO 6aus49 und Eurojackpot weiterhin
die beliebtesten Lotterien. Der Klassiker LOTTO 6aus49 bleibt die umsatzstärkste
Lotterie, mit Spieleinsätzen von 73,1 Mio. Euro, allerdings 2 Prozent weniger
als im Vorjahr.
57,5 Mio. Euro gaben die Hamburger 2025 für die europäische Lotterie Eurojackpot
aus. Da die Spieleinsatzentwicklung im Vorjahr hier durch langanhaltende Jackpot
Phasen beflügelt worden war, kam der zehnprozentige Rückgang nicht überraschend.
Die GlücksSpirale liegt mit Spieleinsätzen von 2,9 Mio. Euro (-2%), recht stabil
zum Vorjahr.
Eine sehr positive Entwicklung verzeichnet die Umweltlotterie BINGO! Deren
Spieleinsätze lagen 18 Prozent über Vorjahr und summierten sich auf rund 4 Mio.
Euro. Die Umweltlotterie hatte eine gute Jackpot-Entwicklung, kann aber auch
immer mehr Spieler dazugewinnen.
Steigender Beliebtheit erfreuen sich die vielfältigen Rubbellose, die nach dem
Glücksspiel-Staatsvertrag ebenfalls als Lotterien eingestuft werden. Die
Spieleinsätze dieser Sofort-Lotterien, bei denen Felder mit Zahlen oder Symbolen
freigerubbelt werden, sind 2025 von 9,3 Mio. Euro auf 10,3 Mio. gestiegen, 10
Prozent mehr als im ebenfalls positiven Vorjahr.
Vertrieb: Verwurzelt in den Stadtteilen und im Internet präsent
Mit 390 Annahmestellen ist LOTTO Hamburg fest in den Stadtteilen der Hansestadt
verwurzelt. Rund 65 Prozent der Spielscheine werden nach wie vor persönlich in
den LOTTO-Annahmestellen abgegeben. Damit ist LOTTO eine wichtige Stütze des
Einzelhandels. Allerdings nutzen immer mehr Spielteilnehmende die digitalen
Angebote von LOTTO Hamburg. Mittlerweile werden über 14 Prozent der
Spielaufträge online über die Hamburger Website lotto-hh.de oder lotto.de
gespielt. Zusätzlich tragen Abos sowie lizensierte gewerbliche Spielevermittler
zum positiven Ergebnis bei.
Das Gemeinwohl profitiert
Neben den vielen kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl von
den Spieleinsätzen. Denn die städtische Lotteriegesellschaft führt einen Teil
der Spielerlöse als Gemeinwohlabgaben an die Hansestadt ab. So fließen aus dem
Geschäftsjahr 2025 über 55 Millionen Euro als Konzessionsabgabe und
Lotteriesteuer in den Hamburger Haushalt und als Zweckabgaben an Destinatäre.
Denn die Umweltlotterie BINGO! und die GlücksSpirale sowie die Sieger-Chance
fördern mit über 1,85 Mio. Euro in Hamburg den Sport und Denkmalschutz sowie
soziale Projekte und den Umwelt- und Katastrophenschutz.
Dank der positiven Entwicklung bei BINGO! konnten diese Zweckabgaben sogar um 6
Prozent erhöht werden. Beispielsweise wurden 2025 aus Erträgen der
Umweltlotterie BINGO! 123 Projekte in Natur- und Umweltschutz sowie der
Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit gefördert. Das sind erfreuliche 13
Förderprojekte mehr als im Vorjahr.
Förderer des Hamburger Sports
Zusätzlich zur Förderung des Leistungs- und Breitensports aus Mitteln der
GlücksSpirale und der Zusatzlotterie Sieger-Chance unterstützt LOTTO Hamburg den
Hamburger Sport als Kooperationspartner mit jährlich 420.000 Euro. 14
Sportvereine und -organisationen wurden dadurch 2025 unterstützt. LOTTO Hamburg
ist damit ein verlässlicher Partner des Sports.
Über LOTTO Hamburg: Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und
Hansestadt die Staatslotterien an. Rund 100 Beschäftigte in der Zentrale und
etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den über 380 LOTTO-Annahmestellen
kümmern sich in Hamburg um die Belange des staatlich geschützten Glücksspiels.
Die Rahmenbedingungen regelt dabei der Glücksspielstaatsvertrag.
Glücksspielsucht-Prävention ist dabei ein erklärtes Ziel von LOTTO Hamburg: In
Kooperation mit dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung
(ISD) in Hamburg werden alle Beschäftigten der Annahmestellen und der Zentrale
umfassend geschult. Im Internet ist LOTTO Hamburg unter lotto-hh.de präsent,
sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.
Gewinnchancen auf die 1. Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 ca. 1:140 Mio. /
Eurojackpot ca. 1:140 Mio. / Spiel77 1:10 Mio. / SUPER6 1:1 Mio. / GlücksSpirale
1:10 Mio. / Sieger-Chance ca. 1:3,3 Mio. / KENO ca. 1:2,1 Mio. / plus5 1:100.000
/ BINGO! ca. 1:1,3 Mio. / TOTO 13er EW ca. 1:1,6 Mio. / TOTO 6aus45 AW ca. 1:8,1
/ Mio.
