OTS: Magirus GmbH / Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus ...

Internationaler Wachstumskurs wird fortgesetzt: Magirus gründet neue

Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten

- Stärkung von Absatz und Portfolio: hohe Nachfrage und Marktwachstum in den

Vereinigten Arabischen Emiraten

- Aufbau eines regionalen Leitstandorts für den Nahen Osten

- Mehr Kundennähe durch lokale Präsenz: schnellere Reaktionszeiten, direktere

Betreuung sowie höhere Verfügbarkeit der Fahrzeuge und Systeme

- Ausbau von Partnerschaften und strategische Akquisitionen in der Region

Die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den wachstumsstärksten Regionen im

Nahen Osten. Hohe Temperaturen, komplexe Industrieanlagen und stark

expandierende urbane Strukturen stellen dabei nicht nur organisatorische

Herausforderungen dar. Wenn Einsatzkräfte unter den extremen klimatischen und

operativen Bedingungen arbeiten, müssen sie sich auf ihre Technik und

Ausstattung uneingeschränkt verlassen können. Vor diesem Hintergrund setzt die

Magirus GmbH ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und befindet

sich derzeit in der Gründung einer neuen Gesellschaft in den Vereinigten

Arabischen Emiraten. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der

internationalen Wachstums- und Regionalisierungsstrategie der Magirus-Gruppe.

Internationaler Ausbau der Präsenz von Magirus im Nahen Osten

Ziel dieser Internationalisierung ist der Ausbau der regionalen Präsenz im Nahen

Osten. Neben der Lieferung hochqualitativer Einsatztechnik liegt der Fokus

künftig verstärkt auf der lokalen Verfügbarkeit von Produkten, kürzeren

Reaktionszeiten sowie einem erweiterten Serviceangebot vor Ort. "Die

Internationalisierung ist eines unserer größten Potenziale", erklärt Fatmir

Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) der Magirus GmbH, "mit der Gründung der

Magirus Vereinigte Arabische Emirate schaffen wir die strukturelle Grundlage, um

nachhaltig in der Region zu wachsen."

Stärkung von Absatz und Leistungsportfolio in der Region

Magirus beabsichtigt, insbesondere den Absatz von Lösch- und Rüstfahrzeugen

sowie von Equipment, Robotiklösungen und Ersatzteilen in der Region gezielt

auszubauen. Die neue Gesellschaft schafft die Voraussetzung, das vollständige

Leistungsportfolio von Magirus konsequent im regionalen Markt zu verankern und

Angebote stärker an lokale Einsatzanforderungen anzupassen. Durch die Nähe zum

Markt profitieren Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten künftig von

direkter Betreuung, schnelleren Reaktionszeiten und einer verbesserten

Verfügbarkeit von Fahrzeugen, Systemen und technischer Ausstattung.

Mehr Kundennähe durch lokale Organisation und Servicekompetenz

Einen zentralen Schwerpunkt setzt Magirus in seinem internationalen Wachstum auf

den weiteren Ausbau von Service- und Betreuungskompetenz vor Ort. Durch die

lokale Organisation rücken Projektabwicklungen, Inbetriebnahmen, Wartungen,

Schulungen und After-Sales-Services deutlich näher an den Kunden. Ziel ist es,

Einsatzkräfte über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und Systeme hinweg

zuverlässig zu unterstützen. Kürzere Reaktionszeiten, eine höhere

Service-Verfügbarkeit sowie eine dauerhaft gesteigerte Einsatzbereitschaft

stehen dabei im Mittelpunkt, auch hinsichtlich der anspruchsvollen klimatischen

und operativen Bedingungen der Region.

Aufbau eines regionalen Leitstandorts in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Mit der neuen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten will Magirus

nicht nur den internationalen Erfolgskurs weiter fortsetzen, sondern verfolgt

zudem das klare Ziel, einen führenden Leitstandort für den Nahen Osten

aufzubauen. Von hier aus sollen regionale Aktivitäten gebündelt,

Marktanforderungen koordiniert und die Steigerung des Marktanteils in der Region

gezielt gefördert werden. Der neue Standort bildet damit die organisatorische

Grundlage, um Wachstum langfristig zu steuern und Strukturen weiterzuentwickeln.

"Dieses Wachstum wird wiederum die Voraussetzung für weitere Investitionen, den

Ausbau lokaler Wertschöpfung und eine noch stärkere Nähe zu unseren Kunden im

Nahen Osten schaffen. Unser Anspruch ist es, hier eine führende Rolle im Markt

einzunehmen", so Magirus-CEO Fatmir Veselaj.

Ausbau regionaler Partnerschaften und gezielte Akquisitionsschritte

Um lokale Marktkenntnis, operative Erfahrung und Kundenzugang mit der

technologischen und systemischen Kompetenz von Magirus GmbH zu verbinden, setzt

das Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden sowie potenziellen

neuen Partnern in der Region. Ziel ist es, regionale Stärken gezielt einzubinden

und die eigenen Aktivitäten vor Ort nachhaltig zu ergänzen.

Ergänzend dazu befindet sich das Unternehmen in einem laufenden

Beteiligungsprozess, der auf eine mögliche Einbindung eines lokalen Anbieters

abzielt. Mit diesem Schritt verfolgt Magirus das Ziel, lokale Marktkenntnis und

operative Stärke noch enger mit der eigenen technologischen Expertise zu

verzahnen und damit die regionale Präsenz strategisch weiter auszubauen.

Ein Schritt, mit dem Magirus seinen Anspruch unterstreicht, Einsatzkräfte im

Nahen Osten langfristig, verlässlich und auf höchstem Qualitätsniveau zu

unterstützen - gemeinsam mit starken lokalen Partnern.

BILDUNTERSCHRIFT (Copyright Magirus):

Bild: Magirus-Drehleiter für VAE-Region im Magirus Experience Center Ulm

[Downolad] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_

releases/2026/2026-01-09_Magirus_PR_International_Expansion_UAE_Image)

ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für

die Verbindung von Innovation und Tradition - im Sinne von Feuerwehrleuten in

aller Welt. Mit einem umfassenden Angebot intelligenter Drehleitern,

hochmoderner und zuverlässiger Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen, taktischen

Einsatz- und Löschrobotern, digitalen Flotten- und Einsatzmanagementsystemen,

Pumpen, Tragkraftspritzen, vielseitigem Equipment und cleverem Zubehör gilt

Magirus seit über 160 Jahren als einer der größten und technologisch führenden

Anbieter von Brand- und Katastrophenschutz-Technik weltweit. Magirus beschäftigt

mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten:

Ulm/Deutschland, Graz/Österreich, Brescia/Italien, Chambéry/Frankreich und

Schongau/Schweiz.

