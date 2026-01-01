OTS: MCS Market Communication Service GmbH / LIR Life Sciences bietet ...

LIR Life Sciences bietet immenses Marktpotenzial und eine

aussichtsreiche strategische Gelegenheit mit globaler Vision und

nachhaltiger Wirkung

Lüdenscheid (ots) - Bahnbrechende Pflastertherapie gegen Adipositas: weltweit

zugänglich und kosteneffizient

Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) freut sich die

Entwicklung von "LIR001" bekannt zu geben- einer innovativen, transdermalen

"GLP-1"-Therapie zur Behandlung von Adipositas (also starkem Übergewicht) und

verwandten Stoffwechselerkrankungen. Die auf firmeneigener Plattformtechnologie

basierende Therapie verzichtet vollständig auf Injektionen und ermöglicht die

Verabreichung des Wirkstoffs über die Haut - mittels medizinischem Pflaster oder

ergänzenden nadelfreien Applikationsformen.

Der Fokus von Lir Life Sciences Corp.liegt auf der Erforschung und Entwicklung

skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit

(Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung.

Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere

neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen. "GLP-1" ist ein

natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des

Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine

Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang,

die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in

Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die

weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage

bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu

bekämpfen.

Die Lösung adressiert ein massives strukturelles Problem des aktuell stark

wachsenden Marktes für "GLP-1"-Rezeptoragonisten: Während vergleichbare

Präparate zwar klinisch eindrucksvolle Resultate zeigen, bleiben sie für einen

Großteil der Betroffenen aber unzugänglich - insbesondere aufgrund der invasiven

Verabreichung, hoher Therapiekosten und logistischer Herausforderungen in der

Anwendung.

Der Bedarf ist gewaltig.

Laut der "World Obesity Federation" wird bis 2035 weltweit mehr als die Hälfte

der Menschheit - über vier Milliarden Menschen - von Übergewicht oder Adipositas

betroffen sein. Die wirtschaftliche Dimension ist entsprechend: Der globale

Markt für Adipositas-Medikamente soll bis 2030 ein Volumen von 95 Milliarden

US-Dollar erreichen. Bereits im Jahr 2023 beliefen sich die Ausgaben für

"GLP-1"-Therapien in den USA auf 71,7 Milliarden Dollar, getragen von rund 20

Millionen Patientinnen und Patienten - mit durchschnittlichen jährlichen Kosten

von über 12.000 Dollar pro Person.

Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit nachhaltiger und skalierbarer

Lösungen.

Lir Life Sciences begegnet dieser Herausforderung mit einer disruptiven

Wirkstofftechnologie: Die transdermale Plattform ermöglicht eine gleichmäßige,

kontrollierte Wirkstofffreisetzung durch die Haut - ohne Nadeln, ohne

Kompromisse bei Wirksamkeit oder Sicherheit. Der Verzicht auf

Injektionshilfsmittel und medizinisches Fachpersonal senkt nicht nur die Kosten

erheblich, sondern eröffnet auch in Regionen mit eingeschränkter

Gesundheitsinfrastruktur ganz neue Zugangsmöglichkeiten.

Neben dem Pflaster, "LIR001", arbeitet das Unternehmen an weiteren

nicht-invasiven Formulierungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse

unterschiedlicher Patientengruppen zugeschnitten sind. Ziel ist es, die

therapeutische Reichweite zu maximieren - sowohl geografisch als auch klinisch -

und die nächste Generation von "GLP-1"-Therapien als neue Norm zu etablieren.

Mit dieser strategischen Ausrichtung verfolgt Lir Life Sciences ein klares Ziel:

Adipositastherapien neu zu denken - wirksamer, zugänglicher und

patientenzentrierter. Durch die Verbindung aus technologischer Innovation,

regulatorischer Expertise und wachstumsstarkem Marktumfeld positioniert sich das

Unternehmen als Taktgeber einer neuen Ära in der Stoffwechselmedizin - mit dem

Potenzial, weltweit Millionen von Menschen einen echten Zugang zu moderner

Adipositasbehandlung zu eröffnen.

Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) bietet damit ein

immenses Marktpotenzial und eine aussichtsreiche strategische Gelegenheit mit

globaler Vision und nachhaltiger Wirkung. Die bahnbrechende Pflastertherapie

gegen Adipositas steht für einen innovativen, weltweit zugänglichen und

kosteneffizienten Ansatz - und dürfte sich schon bald als Schlüsseltechnologie

in einem der relevantesten Gesundheitsmärkte der Zukunft etablieren.

