OTS: MCS Market Communication Service GmbH / LIR Life Sciences bietet ...
LIR Life Sciences bietet immenses Marktpotenzial und eine
aussichtsreiche strategische Gelegenheit mit globaler Vision und
nachhaltiger Wirkung
Lüdenscheid (ots) - Bahnbrechende Pflastertherapie gegen Adipositas: weltweit
zugänglich und kosteneffizient
Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) freut sich die
Entwicklung von "LIR001" bekannt zu geben- einer innovativen, transdermalen
"GLP-1"-Therapie zur Behandlung von Adipositas (also starkem Übergewicht) und
verwandten Stoffwechselerkrankungen. Die auf firmeneigener Plattformtechnologie
basierende Therapie verzichtet vollständig auf Injektionen und ermöglicht die
Verabreichung des Wirkstoffs über die Haut - mittels medizinischem Pflaster oder
ergänzenden nadelfreien Applikationsformen.
Der Fokus von Lir Life Sciences Corp.liegt auf der Erforschung und Entwicklung
skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit
(Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung.
Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere
neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen. "GLP-1" ist ein
natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des
Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine
Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang,
die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in
Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die
weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage
bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
bekämpfen.
Die Lösung adressiert ein massives strukturelles Problem des aktuell stark
wachsenden Marktes für "GLP-1"-Rezeptoragonisten: Während vergleichbare
Präparate zwar klinisch eindrucksvolle Resultate zeigen, bleiben sie für einen
Großteil der Betroffenen aber unzugänglich - insbesondere aufgrund der invasiven
Verabreichung, hoher Therapiekosten und logistischer Herausforderungen in der
Anwendung.
Der Bedarf ist gewaltig.
Laut der "World Obesity Federation" wird bis 2035 weltweit mehr als die Hälfte
der Menschheit - über vier Milliarden Menschen - von Übergewicht oder Adipositas
betroffen sein. Die wirtschaftliche Dimension ist entsprechend: Der globale
Markt für Adipositas-Medikamente soll bis 2030 ein Volumen von 95 Milliarden
US-Dollar erreichen. Bereits im Jahr 2023 beliefen sich die Ausgaben für
"GLP-1"-Therapien in den USA auf 71,7 Milliarden Dollar, getragen von rund 20
Millionen Patientinnen und Patienten - mit durchschnittlichen jährlichen Kosten
von über 12.000 Dollar pro Person.
Diese Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit nachhaltiger und skalierbarer
Lösungen.
Lir Life Sciences begegnet dieser Herausforderung mit einer disruptiven
Wirkstofftechnologie: Die transdermale Plattform ermöglicht eine gleichmäßige,
kontrollierte Wirkstofffreisetzung durch die Haut - ohne Nadeln, ohne
Kompromisse bei Wirksamkeit oder Sicherheit. Der Verzicht auf
Injektionshilfsmittel und medizinisches Fachpersonal senkt nicht nur die Kosten
erheblich, sondern eröffnet auch in Regionen mit eingeschränkter
Gesundheitsinfrastruktur ganz neue Zugangsmöglichkeiten.
Neben dem Pflaster, "LIR001", arbeitet das Unternehmen an weiteren
nicht-invasiven Formulierungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse
unterschiedlicher Patientengruppen zugeschnitten sind. Ziel ist es, die
therapeutische Reichweite zu maximieren - sowohl geografisch als auch klinisch -
und die nächste Generation von "GLP-1"-Therapien als neue Norm zu etablieren.
Mit dieser strategischen Ausrichtung verfolgt Lir Life Sciences ein klares Ziel:
Adipositastherapien neu zu denken - wirksamer, zugänglicher und
patientenzentrierter. Durch die Verbindung aus technologischer Innovation,
regulatorischer Expertise und wachstumsstarkem Marktumfeld positioniert sich das
Unternehmen als Taktgeber einer neuen Ära in der Stoffwechselmedizin - mit dem
Potenzial, weltweit Millionen von Menschen einen echten Zugang zu moderner
Adipositasbehandlung zu eröffnen.
Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) bietet damit ein
immenses Marktpotenzial und eine aussichtsreiche strategische Gelegenheit mit
globaler Vision und nachhaltiger Wirkung. Die bahnbrechende Pflastertherapie
gegen Adipositas steht für einen innovativen, weltweit zugänglichen und
kosteneffizienten Ansatz - und dürfte sich schon bald als Schlüsseltechnologie
in einem der relevantesten Gesundheitsmärkte der Zukunft etablieren.
-
