OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Mit KI und strategischer ...
Mit KI und strategischer US-Offensive zur nächsten Generation der
Onkologie
Lüdenscheid (ots) - Innovativer Player in einem der zukunftsträchtigsten
Bereiche der Biotechnologie
Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellen
Unternehmens-Update seine strategischen Schwerpunkte für das kommende Jahr
vorgestellt. Im Zentrum steht die geplante Stärkung der US-Präsenz, die unter
anderem in einer Börsennotierung in den Vereinigten Staaten münden soll. CEO
Thomas O'Shaughnessy skizzierte die kommenden Schritte im Rahmen seines
Auftritts beim "Cboe Canada Investor Spotlight": Ziel sei es, die Entwicklung
innovativer Krebstherapien - unterstützt durch KI-gesteuerte Forschung und
strategische Partnerschaften - konsequent voranzutreiben.
Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf die Krebsforschung und
-behandlung mit dem Schwerpunkt Onkologie spezialisiert. Das Unternehmen hat
sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert,
die gezielt auf solide Tumore wirkt: Im Fokus der Forschung steht eine
Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation, die gegen Fernmetastasen bei
sporadischem Darmkrebs entwickelt wird. Besonders hervorzuheben ist die
präklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63": In In-vivo-Studien an
Mausmodellen konnte eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums sowie eine
signifikante Verlängerung der Überlebenszeit nachgewiesen werden. Noch
eindrucksvoller zeigte sich der synergistische Effekt in Kombination mit einer
Strahlentherapie - ein Ansatz, der künftig eine Schlüsselrolle in der
personalisierten Krebsbehandlung spielen könnte. Onco Innovations verfügt
darüber hinaus über ein wachsendes Patentportfolio mit derzeit fünf aktiven
Patenten, die sämtlich auf die Onkologie ausgerichtet sind. Diese
Innovationskraft positioniert das Unternehmen als Technologieträger in einem
Markt mit langfristig steigender Nachfrage.
Das Unternehmen hat bereits in diesem Jahr wichtige Meilensteine gesetzt, die
sowohl die wissenschaftliche Expertise als auch die operative Basis des
Unternehmens gestärkt haben. Neben dem Wechsel zur "Cboe Canada" und der
Übernahme des KI-Spezialisten "Inka Health AI", der seinerseits bereits
bedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie "AstraZeneca Canada" vorweisen
kann, wurden Partnerschaften mit renommierten Akteuren wie "Dalton Pharma
Services", der "University of Alberta", dem "Cross Cancer Institute" sowie den
Dienstleistern "Nucro-Technics" und "Avance Clinical" initiiert. Diese
Initiativen flankieren die Vorbereitung der ersten klinischen Phase-1-Studie,
die ab 2026 die klinische Machbarkeit der firmeneigenen Therapieplattform
belegen soll. Konkret plant das Unternehmen den Start einer klinischen
Phase-1-Studie im nächsten Jahr, mit dem Ziel, seine proprietäre
Wirkstoffplattform erstmals in der Humanmedizin zu erproben.
US-Notierung in Planung - Zugang zu institutionellem Kapital im Fokus
Mit Blick auf die Kapitalmarktstrategie verfolgt Onco-Innovations den Ausbau
seiner Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Eine Notierung an einer US-Börse
- voraussichtlich im Jahr 2026 - wird dabei als nächster logischer Schritt
betrachtet, um den Zugang zu internationalen Investoren zu erweitern und die
Sichtbarkeit in einem der weltweit bedeutendsten Biotech-Märkte zu erhöhen.
Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, betonte:
"Dank der Grundlagen, die wir in den letzten Monaten geschaffen haben, sind wir
in der Lage, entschieden in die klinische Entwicklung überzugehen. Wir treten
nun in eine spannende Phase ein, in der sich unser Fokus vom präklinischen
Erfolg auf die Vorbereitung der klinischen Validierung verlagert. Zu unseren
kurzfristigen Prioritäten gehören die Durchführung der notwendigen Schritte für
unsere First-in-Human-Studie und die Weiterentwicklung unserer US-Strategie.
Beides werden entscheidende Faktoren für unsere nächste Wachstumsphase sein".
Der Fokus liegt dabei auf der konsequenten Umsetzung der nächsten operativen
Etappen: Die Vorbereitung der First-in-Human-Studie sowie der strategische
Marktzugang in den USA gelten als zentrale Prioritäten im kommenden Jahr.
Prognosen zufolge soll der Markt für onkologische Behandlungen allein in den USA
bis 2032 auf 479 Milliarden USD anwachsen, wobei der Markt für
Darmkrebstherapeutika auf 18 Milliarden USD geschätzt wird.
Trotz der Fortschritte bleibt der Krebs aber eine der größten gesundheitlichen
Herausforderungen unserer Zeit.
In Deutschland etwa ist er nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste
Todesursache. Jährlich gibt es etwa 500.000 Neuerkrankungen, wobei bei Männern
Prostata-, Lungen- und Darmkrebs, bei Frauen Brust-, Darm- und Lungenkrebs am
häufigsten auftreten. Krebs | BMG (bundesgesundheitsministerium.de (https://www.
bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/krebs#:~:
text=Derzeit%20ist%20die%20h%C3%A4ufigste%20Krebserkrankung,%2C%20Robert%20Koch-
Institut).)
"Für das Jahr 2025 wird ein Pharmaumsatz von rund 273 Milliarden US-Dollar in
der Therapieklasse Onkologie prognostiziert." Pharmamarkt - Pharmaumsatz in der
Therapieklasse Onkologie | Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/stu
die/257945/umfrage/pharmaumsatz-in-der-therapieklasse-onkologie/)
Die globalen Kosten für Krebserkrankungen belaufen sich auf jährlich 1,16
Billionen US-Dollar, einschließlich direkter medizinischer Ausgaben und
indirekter Kosten wie Produktivitätsverluste. Diese Zahlen unterstreichen die
Dringlichkeit weiterer Forschung und Entwicklung im Kampf gegen Krebs. In dieser
Hinsicht dürfte sich die Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN:
A3EKSZ) in eine sehr komfortable Ausgangsposition gebracht haben und könnte in
Anbetracht der besonders vielversprechenden Marktprognosen gerade für
risikofreudige und langfristig orientierte Anleger eine erstklassige Wahl
darstellen.
