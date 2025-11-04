OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Mit KI und strategischer ...

Mit KI und strategischer US-Offensive zur nächsten Generation der

Onkologie

Lüdenscheid (ots) - Innovativer Player in einem der zukunftsträchtigsten

Bereiche der Biotechnologie

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat in einem aktuellen

Unternehmens-Update seine strategischen Schwerpunkte für das kommende Jahr

vorgestellt. Im Zentrum steht die geplante Stärkung der US-Präsenz, die unter

anderem in einer Börsennotierung in den Vereinigten Staaten münden soll. CEO

Thomas O'Shaughnessy skizzierte die kommenden Schritte im Rahmen seines

Auftritts beim "Cboe Canada Investor Spotlight": Ziel sei es, die Entwicklung

innovativer Krebstherapien - unterstützt durch KI-gesteuerte Forschung und

strategische Partnerschaften - konsequent voranzutreiben.

Das kanadische Biotech-Unternehmen hat sich auf die Krebsforschung und

-behandlung mit dem Schwerpunkt Onkologie spezialisiert. Das Unternehmen hat

sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert,

die gezielt auf solide Tumore wirkt: Im Fokus der Forschung steht eine

Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation, die gegen Fernmetastasen bei

sporadischem Darmkrebs entwickelt wird. Besonders hervorzuheben ist die

präklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63": In In-vivo-Studien an

Mausmodellen konnte eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums sowie eine

signifikante Verlängerung der Überlebenszeit nachgewiesen werden. Noch

eindrucksvoller zeigte sich der synergistische Effekt in Kombination mit einer

Strahlentherapie - ein Ansatz, der künftig eine Schlüsselrolle in der

personalisierten Krebsbehandlung spielen könnte. Onco Innovations verfügt

darüber hinaus über ein wachsendes Patentportfolio mit derzeit fünf aktiven

Patenten, die sämtlich auf die Onkologie ausgerichtet sind. Diese

Innovationskraft positioniert das Unternehmen als Technologieträger in einem

Markt mit langfristig steigender Nachfrage.

Das Unternehmen hat bereits in diesem Jahr wichtige Meilensteine gesetzt, die

sowohl die wissenschaftliche Expertise als auch die operative Basis des

Unternehmens gestärkt haben. Neben dem Wechsel zur "Cboe Canada" und der

Übernahme des KI-Spezialisten "Inka Health AI", der seinerseits bereits

bedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie "AstraZeneca Canada" vorweisen

kann, wurden Partnerschaften mit renommierten Akteuren wie "Dalton Pharma

Services", der "University of Alberta", dem "Cross Cancer Institute" sowie den

Dienstleistern "Nucro-Technics" und "Avance Clinical" initiiert. Diese

Initiativen flankieren die Vorbereitung der ersten klinischen Phase-1-Studie,

die ab 2026 die klinische Machbarkeit der firmeneigenen Therapieplattform

belegen soll. Konkret plant das Unternehmen den Start einer klinischen

Phase-1-Studie im nächsten Jahr, mit dem Ziel, seine proprietäre

Wirkstoffplattform erstmals in der Humanmedizin zu erproben.

US-Notierung in Planung - Zugang zu institutionellem Kapital im Fokus

Mit Blick auf die Kapitalmarktstrategie verfolgt Onco-Innovations den Ausbau

seiner Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Eine Notierung an einer US-Börse

- voraussichtlich im Jahr 2026 - wird dabei als nächster logischer Schritt

betrachtet, um den Zugang zu internationalen Investoren zu erweitern und die

Sichtbarkeit in einem der weltweit bedeutendsten Biotech-Märkte zu erhöhen.

Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, betonte:

"Dank der Grundlagen, die wir in den letzten Monaten geschaffen haben, sind wir

in der Lage, entschieden in die klinische Entwicklung überzugehen. Wir treten

nun in eine spannende Phase ein, in der sich unser Fokus vom präklinischen

Erfolg auf die Vorbereitung der klinischen Validierung verlagert. Zu unseren

kurzfristigen Prioritäten gehören die Durchführung der notwendigen Schritte für

unsere First-in-Human-Studie und die Weiterentwicklung unserer US-Strategie.

Beides werden entscheidende Faktoren für unsere nächste Wachstumsphase sein".

Der Fokus liegt dabei auf der konsequenten Umsetzung der nächsten operativen

Etappen: Die Vorbereitung der First-in-Human-Studie sowie der strategische

Marktzugang in den USA gelten als zentrale Prioritäten im kommenden Jahr.

Prognosen zufolge soll der Markt für onkologische Behandlungen allein in den USA

bis 2032 auf 479 Milliarden USD anwachsen, wobei der Markt für

Darmkrebstherapeutika auf 18 Milliarden USD geschätzt wird.

Trotz der Fortschritte bleibt der Krebs aber eine der größten gesundheitlichen

Herausforderungen unserer Zeit.

In Deutschland etwa ist er nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste

Todesursache. Jährlich gibt es etwa 500.000 Neuerkrankungen, wobei bei Männern

Prostata-, Lungen- und Darmkrebs, bei Frauen Brust-, Darm- und Lungenkrebs am

häufigsten auftreten. Krebs | BMG (bundesgesundheitsministerium.de (https://www.

bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/krebs#:~:

text=Derzeit%20ist%20die%20h%C3%A4ufigste%20Krebserkrankung,%2C%20Robert%20Koch-

Institut).)

"Für das Jahr 2025 wird ein Pharmaumsatz von rund 273 Milliarden US-Dollar in

der Therapieklasse Onkologie prognostiziert." Pharmamarkt - Pharmaumsatz in der

Therapieklasse Onkologie | Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/stu

die/257945/umfrage/pharmaumsatz-in-der-therapieklasse-onkologie/)

Die globalen Kosten für Krebserkrankungen belaufen sich auf jährlich 1,16

Billionen US-Dollar, einschließlich direkter medizinischer Ausgaben und

indirekter Kosten wie Produktivitätsverluste. Diese Zahlen unterstreichen die

Dringlichkeit weiterer Forschung und Entwicklung im Kampf gegen Krebs. In dieser

Hinsicht dürfte sich die Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN:

A3EKSZ) in eine sehr komfortable Ausgangsposition gebracht haben und könnte in

Anbetracht der besonders vielversprechenden Marktprognosen gerade für

risikofreudige und langfristig orientierte Anleger eine erstklassige Wahl

darstellen.

